COVID-19 : 610 nouveaux cas et 2 décès en Ontario

Santé publique Ontario confirme 610 nouveaux cas et 2 morts de plus lundi.

Parmi ces nouveaux cas, 75 % touchent des individus qui ne sont pas pleinement vaccinés ou dont le statut n'est pas connu.

Il y a 628 nouvelles guérisons. Le nombre de cas actifs diminue légèrement, se chiffrant à 6376 (-20).

Vaccination

Plus de 85 % des Ontariens de 12 ans et plus ont maintenant reçu au moins une dose et près de 79,1 % les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

Seulement un peu plus de 16 700 doses de vaccin ont été administrées dimanche.

Dépistage

Près de 23 900 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Plus de détails à venir