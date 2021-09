Le Québec enregistre 679 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès supplémentaires

La santé publique du Québec a signalé 679 nouveaux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures, soit 40 cas de plus que lundi dernier.

Sur une semaine, la moyenne mobile des nouveaux cas (calculée sur sept jours) est quasiment stable, selon les données de la santé publique, qui enregistre une hausse de 4 %. Cela pourrait laisser penser que le Québec est en voie d'atteindre un plateau de ce côté-là.

Le bilan fait aussi état de 3 hospitalisations de plus, pour un total de 280, dont 92 aux soins intensifs.

100 % des nouvelles entrées aux soins intensifs sont des personnes non vaccinées. Une citation de :Christian Dubé sur Twitter

Il y a une semaine, les hôpitaux comptaient 227 malades hospitalisés à cause de la COVID-19. Il s'agit donc d'une hausse de 23 % en sept jours.

Le nombre de prélèvements analysés s'élève à 23 885, avec un taux de positivité de 2,5 %. L’Organisation mondiale de la santé estime qu’à partir d’un seuil de positivité dépassant les 5 %, l’épidémie n’est plus contrôlée.

L’évolution de la COVID-19 au Québec

La santé publique indique que 494 de ces 679 nouveaux cas (soit 73 %) sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées, ou qui avaient reçu une première dose il y a moins de 14 jours.

En outre, 185 personnes ayant contracté la COVID-19, soit 27 % des nouveaux cas recensés, avaient reçu deux doses depuis au moins 7 jours.

Les autorités ont aussi précisé que 8906 nouvelles doses de vaccin contre la COVD-19, dont 5039 deuxièmes doses, ont été administrées, pour un total de plus de 12,8 millions depuis le début de la campagne de vaccination.

À ce jour, 88,9 % des Québécois ont reçu une première dose de vaccin et 84,4 % sont adéquatement vaccinés, selon l'Institut national de santé publique du Québec.

On compte actuellement 6413 cas actifs de COVID-19 et 520 éclosions actives sur le territoire québécois, soit 106 éclosions de plus en une semaine.

Par ailleurs, Laval demeure la région où la contagion est la plus forte avec un taux de cas actifs de 154,7 par tranche de 100 000 habitants, un taux en baisse. Montréal vient en deuxième position avec un taux de cas actifs de 114,6, suivie des Laurentides (119,9) et de Lanaudière à 101,2 cas pour 100 000 habitants.

La moyenne québécoise s’établit quant à elle à 76,9 cas pour 100 000 habitants.