La plus importante saisie de cigarettes de contrebande jamais vue à T.-N.-L.

Le Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé de la GRC a saisi 1,56 million de cigarettes de contrebande à Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador.

Selon un communiqué de la GRCGendarmerie royale du Canada , les cigarettes saisies étaient en provenance de l'Ontario et étaient sur le point d'être livrées à différentes adresses par une entreprise de messagerie dans la région de Saint-Jean.

La GRCGendarmerie royale du Canada de Terre-Neuve-et-Labrador a exécuté un mandat de perquisition à l'endroit où se trouvait la cargaison illégale et la marchandise a été saisie.

En collaboration avec l'entreprise de messagerie et la Police provinciale de l'Ontario, les enquêteurs ont identifié plusieurs personnes impliquées dans cette activité de contrebande. Les policiers ont déterminé qu'il s'agissait probablement d'un groupe de criminels très bien organisé. Selon la GRCGendarmerie royale du Canada , ces individus s'adonnent au trafic d'importantes quantités de cigarettes de contrebande depuis un certain temps.

Aucune arrestation n'a eu lieu pour l'instant, mais l'enquête se poursuit.

Cette saisie de 1,56 million de cigarettes serait la plus importante saisie dans l'histoire de la province. La valeur des cigarettes saisies est évaluée à 624 000 $, ce qui correspond à une perte de revenus d'environ 507 000 $ pour le gouvernement.

Une personne fumant un paquet par jour aurait besoin de 214 ans pour fumer toutes les cigarettes qui ont été saisies , écrit la Caporale Jolene Garland, pour donner une idée de l'ampleur de la saisie.