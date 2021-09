Trois ans après sa disparition, la famille de Dwayne Lavallee poursuit ses recherches

Dwayne Lavallee a été vu pour la dernière fois à une station-service de la Première Nation d'Ebb and Flow, au nord-ouest de Winnipeg, le 22 septembre 2018. Il était à une centaine de kilomètres de la Première Nation de Skownan, là où il demeurait.

Quelques jours plus tard, son véhicule a été retrouvé au nord de Sainte-Rose-du-Lac, à environ 40 kilomètres de la Première Nation.

Des recherches aériennes et au sol ont été effectuées après sa disparition, dans les secteurs où la voiture de Dwayne Lavallee a été trouvée ainsi qu’au dernier endroit où il a été aperçu.

Le porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Manitoba, le sergent Paul Manaigre, déclare dans un courriel que les policiers continuent d’enquêter sur la disparition de Dwayne Lavallee .

On continue à obtenir des informations et à interroger des personnes qui peuvent nous aider à faire avancer cette enquête.

Aujourd’hui, les proches du disparu poursuivent les recherches, affirme la soeur de Dwayne Lavallee, Chantal Lavallee.

Elle explique que la famille a tout de même accepté qu’il soit parti .

Même si l’utilisation de l'équipe canine est coûteuse, il s'agit d'une étape importante, puisque le deuil reste difficile tant et aussi longtemps qu’il ne rentrera pas à la maison , dit Chantal Lavallee.

La période de temps durant laquelle on utilisera les chiens est cruciale, et on veut s'assurer qu'on les emmène aux bons endroits.

Une citation de :Chantal Lavallee, soeur de Dwayne Lavallee