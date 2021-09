De nouvelles mesures sanitaires attendent les élèves lundi

En deux semaines, le Nouveau-Brunswick a fait état de 80 infections dans 20 écoles des régions de Moncton, Fredericton, Edmundston et de Campbellton.

Seulement 100 cas de COVID-19 avaient été recensés dans les écoles pendant toute l’année scolaire 2020-2021.

Le concept de classes-bulles est réintroduit lundi matin, même si la taille des classes demeure inchangée.

Comme l’année dernière, les écoles doivent mettre en place des stratégies pour encourager la distanciation sociale entre les bulles de classe, par exemple en adaptant les horaires des déjeuners ou des récréations.

Les masques sont également obligatoires pour les élèves et les membres du personnel. De plus, les cours d’éducation physique ont lieu à l’extérieur dans la mesure du possible.

Les élèves âgés de 12 ans et plus qui souhaitent participer à des activités scolaires doivent être vaccinés, sauf s’ils possèdent une exemption médicale. Ceux de la maternelle à la 8e année peuvent effectuer des sorties, mais seulement au sein de la bulle permise.

Un week-end pour se préparer

La présidente de l’association anglophone des enseignants du Nouveau-Brunswick et coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick (NBTA), Connie Keating, affirme que ces nouvelles mesures augmentent la charge de travail du personnel en milieu scolaire.

Informés vendredi des changements, ils n’ont pas eu de temps accordé pour s’y préparer, dit-elle.

Ces changements touchent tous les aspects du fonctionnement d’une école. Tout doit être repensé pour que les élèves soient en sécurité, et cela doit se faire dès demain , a-t-elle dit, dimanche.

Connie Keating, en entrevue Zoom avec CBC, dimanche. Photo : CBC

La NBTAFédération des enseignants du Nouveau-Brunswick a demandé à avoir une rencontre avec le premier ministre Blaine Higgs et le ministre de l’Éducation Dominic Cardy pour parler des nouvelles mesures.

Elle avance que les enseignants travaillent jusqu’à tard le soir pour répondre aux questions de nombreux parents, auxquels la santé publique serait mieux placée pour répondre.

Dominic Cardy rétorque

Le ministre Dominic Cardy a répliqué samedi sur Twitter , qu’en plus de se plaindre de la rapidité avec laquelle les mesures COVID-19 sont introduites dans les écoles, la NBTAFédération des enseignants du Nouveau-Brunswick soutient les enseignants qui s’opposent à la vaccination et n’est pas d’accord avec l’obligation de subir des tests dans l’enceinte de l’école.

Il a ajouté que la NBTAFédération des enseignants du Nouveau-Brunswick prenait le parti des enseignants antivaccins et refusait de rendre publique cette information, car ils savent que le public et la plupart des autres syndiqués seraient horrifiés.

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance Dominic Cardy, le 9 septembre 2021. Photo : Radio-Canada

Selon Connie Keating, Dominic Cardy déforme leurs préoccupations, qui concernent en fait la vie privée de leurs enseignants.

Il ne semble pas comprendre ou respecter le fonctionnement de nos écoles. Il a sorti les choses de leur contexte et les a confondues avec ses opinions personnelles sur la vaccination , déclare-t-elle.

Elle indique que contrairement à d’autres employés de la province, les enseignants qui ne sont pas vaccinés ne sont pas autorisés à passer leurs tests de dépistage de la COVID-19 à la maison. Ils le font dans l’enseigne de leur école, sous la supervision d’un administrateur.

Cela détourne les administrateurs de leurs autres responsabilités , souligne Connie Keating.

Selon elle, cette tâche devrait être la responsabilité des professionnels de la santé, et non des administrateurs.