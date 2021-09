Jour de vote partout au pays

Déjà, 18 % d’entre eux ont voté par anticipation entre le 10 et le 13 septembre, soit un peu plus de 40 000 Saguenéens et Jeannois. Il y a deux ans, cette proportion ne dépassait pas 15 %.

Informations importantes

Les bureaux de vote sont ouverts de 9 h 30 à 21 h 30. Pour participer au scrutin, il faut être citoyen canadien, avoir au moins 18 ans, être inscrit sur la liste électorale et pouvoir prouver son identité et son adresse postale.

Les bureaux de vote sont ouverts pendant 12 h le jour de l'élection. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Puisque les élections ont lieu en période de pandémie, le port du masque est obligatoire dans les lieux de vote, de même que le lavage des mains et le respect de la distanciation physique. Il est aussi recommandé d’apporter votre propre crayon pour indiquer votre choix sur le bulletin de vote. Sinon, des crayons à usage unique sont disponibles sur place.