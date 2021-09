Des fonctionnaires fédéraux affectés à l’étranger n’arrivent pas à destination

Des fonctionnaires fédéraux du service extérieur, chargés de faire avancer des dossiers diplomatiques et consulaires dans les missions canadiennes, s’attendaient à défaire leurs boîtes dans leur nouveau pays d’affectation en août. Près de deux mois plus tard, des délais de traitement de leur dossier par Affaires mondiales Canada les empêchent toujours de partir et leur syndicat s’inquiète des conséquences.