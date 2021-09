Affaire Sanjay Madan : des accusations criminelles déposées

Selon son avocat, Sanjay Madan fait face à deux chefs d'accusation de fraude de plus de 5000 $ et à deux chefs d'accusation d'abus de confiance.

Selon Stephen Hebscher, M. Madan et son épouse, Shalini Madan, sont également accusés de blanchiment de produits de la criminalité de plus de 5000 $ et de possession de produits de la criminalité de plus de 5000 $.

La province a poursuivi Sanjay Madan, sa femme et ses deux enfants adultes, alléguant qu'ils ont émis et déposé illégalement des chèques dans le cadre du Programme de soutien aux familles, qui visait à compenser le coût de l'apprentissage des enfants à la maison.

M. Madan est également accusé d'avoir reçu des millions de dollars supplémentaires en pots-de-vin dans le cadre d'une fraude présumée de plus de 30 millions de dollars.

Il est attendu au tribunal mercredi.

M. Madan, qui occupait un poste de direction dans le domaine des technologies de l'information et avait participé au développement d'une application informatique liée à une prestation d'aide, a été licencié en novembre. Sa femme et ses deux fils ont tous travaillé pour la province dans le domaine des technologies de l'information.

Dans une déclaration de défense déposée devant la Cour supérieure, M. Madan accuse la province d'avoir pris des mesures de sécurité prétendument laxistes qui ont permis un détournement généralisé des fonds de secours COVID-19.

Avec des informations de La Presse canadienne