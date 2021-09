Élections fédérales : comment voter en Colombie-Britannique?

Les bureaux de scrutin seront ouverts de 7 h à 19 h dans la province.

Pour pouvoir voter, il faut être citoyen canadien, avoir au moins 18 ans le jour des élections et prouver son identité et son adresse.

Puis-je m’inscrire pour voter le jour du scrutin?

Oui, il est possible de s’inscrire ou mettre à jour ses renseignements d’électeurs le jour du vote.

Si vous êtes déjà inscrits sur la liste électorale et que vous avez reçu votre carte d’information de l’électeur par la poste, cela pourrait vous économiser du temps une fois au bureau de vote.

Où se trouve mon bureau de vote?

Vous ne pouvez pas voter dans n’importe quel bureau de scrutin de la province, rappelle Élections Canada. Il vous faudra aller au bureau qui vous est assigné et qui est indiqué sur votre carte d’information de l’électeur.

Vous pouvez également entrer votre code postal sur le site Internet d’Élections Canada  (Nouvelle fenêtre) pour trouver les informations concernant votre circonscription et la localisation de votre bureau de scrutin. Il peut y avoir plusieurs bureaux de vote dans une même circonscription.

Quels documents d'identité devrais-je apporter?

Pour prouver votre identité, il vous suffit de montrer votre permis de conduire ou tout autre document qui a été délivré par un gouvernement fédéral, provincial, territorial ou municipal et qui comporte votre photo, votre nom et votre adresse actuelle.

Il est également possible de présenter deux autres pièces d’identité, qui comportent votre nom et dont au moins une présente votre adresse.

De nombreux documents sont acceptés par Élections Canada : un bail d’habitation, une carte de membre d’une banque, une carte de crédit, une carte de transport en commun, une carte de donneur de sang, un permis de pêche, un relevé de prestation d’un responsable d’une soupe populaire, etc.

Ailleurs sur le web : Voir la liste complète des documents acceptés  (Nouvelle fenêtre)  par Élections Canada

Il est également possible de voter si vous n’avez pas de pièce d'identité. Pour cela, vous devez inscrire par écrit votre nom et votre adresse et vous devez demander à une personne d'être votre répondant. Cette personne doit vous connaître et être inscrite à votre bureau de vote , précise Élections Canada.

Quelles sont les règles sanitaires à suivre?

Le port du masque est obligatoire pour entrer dans un bureau de vote dans les provinces qui l’ont décrété nécessaire dans les espaces publics, comme c’est le cas en Colombie-Britannique. Des masques seront toutefois fournis à ceux qui n’en ont pas.

Des repères au sol aideront à assurer la distanciation physique et il n’y aura qu’un préposé par table derrière un écran de plexiglas pour assister les Britanno-Colombiens.

Vous pouvez apporter votre propre stylo ou crayon ou encore utiliser le crayon à usage unique qui vous sera fourni au bureau de scrutin.

Si vous êtes atteints de la COVID-19, Élections Canada vous demande de ne pas aller au bureau de vote. L'agence propose de voter par la poste, mais n'a pas précisé quoi faire si vous n'avez pas commandé votre bulletin spécial avant la date limite.

Dois-je être vacciné pour voter?

Non, vous n’avez pas besoin d’être vacciné pour aller dans un bureau de vote. En Colombie-Britannique, la carte vaccinale n'est exigée que pour services jugés non essentiels, comme les restaurants et les bars et les salles de sport.

Que faire si j’attends toujours ma trousse de vote postal?

Pour qu'il soit comptabilisé, votre bulletin postal doit arriver au bureau de vote avant que les urnes ne soient scellées, le jour du scrutin.

Si vous craignez que les délais soient trop serrés pour acheminer votre bulletin de vote à Élections Canada, vous pouvez aller le déposer en personne à votre bureau de vote.

Élections Canada assure que chaque bureau de vote aura une boîte prévue à cette fin et que vous n'aurez pas à faire la file avec les autres électeurs.

Si vous voulez vous inscrire pour voter par la poste, il est déjà trop tard : la date limite d'inscription était le 14 septembre.

Puis-je publier sur les réseaux sociaux un égoportrait avec mon bulletin de vote?

Non, vous ne pouvez pas prendre en photo un bulletin de vote rempli. Élections Canada indique que cela contrevient au secret du vote en vertu de la Loi électorale du Canada, qu’il s'agisse de votre bulletin ou de celui de quelqu’un d’autre. Le publier sur Internet est également interdit par cette loi, rappelle Élections Canada.