Véronique Cloutier anime le 36 e Gala des prix Gémeaux qui est diffusé en direct sur les ondes d'ICI Télé. 17 prix sont remis ce soir, notamment dans les catégories des meilleures émissions dramatiques et des meilleurs premiers rôles.

La quatrième saison de Faits divers domine avec 18 nominations dans les trois galas, dont 4 ce soir, dans les catégories de la meilleure série dramatique et des meilleurs premiers rôles.

La série Bête noire a quant à elle récolté 15 nominations au total, donc 4 ce soir, dans la catégorie de la meilleure série dramatique et également des meilleurs premiers rôles.

De son côté, District 31 récolte 14 nominations donc 5 pour le Gala, notamment dans les catégories des meilleurs premiers rôles. Les émissions Les pays d’en haut et M’entends-tu? ont pour leur part chacune 12 nominations au total.

La série Patrick Senécal présente décroche pour sa part une dizaine de nominations, dont celle de la meilleure série dramatique et des meilleurs premiers rôles.

Véronique Cloutier, animatrice et lauréate?

André Robitaille (Dominique Michel : j’avance), Patrick Huard (La tour) et Guy A. Lepage (Tout le monde en parle) se disputeront le prix de la meilleure animation pour une émission, une série d’entrevues ou un talk-show. Ils seront également en compétition avec Véronique Cloutier, qui a deux nominations dans cette catégorie, pour les productions L’ombre et la lumière et Rétroviseur.

Des dizaines de prix remis lors des deux deux autres galas

Une soixantaine de prix ont été remis samedi au Gala d'ouverture des prix Gémeaux. La série d'ICI Télé Je voudrais qu'on m'efface a récolté quatre prix, dont celui de la meilleure interprétation masculine pour Jean-Nicolas Verreault, faisant d'elle la production la plus primée de la soirée.

Jean-Nicolas Verreault a remporté le Gémeaux de la meilleure interprétation masculine pour une émission ou série produite pour les médias numériques dramatique pour la série « Je voudrais qu'on m'efface ». Photo : Maryse Boyce

Les émissions d'affaires publiques de Radio-Canada ont aussi été à l'honneur avec des trophées décernés aux journalistes d'Enquête et de Carbone.

Vendredi, le Gala de l’industrie a décerné une soixantaine de prix aux artisans et aux artisanes œuvrant derrière la caméra. Le documentaire Je m’appelle humain s'y est distingué avec une récolte de quatre trophées.