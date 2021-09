Référendum sur un projet d’aqueduc et d’égout de 31M$ à Saint-Denis-de-Brompton

Quelque 600 citoyens de Saint-Denis-de-Brompton sont appelés à se prononcer au sujet du projet d'agrandissement du réseau d'égouts et d'aqueduc dans les secteurs du Petit lac Brompton et du lac Desmarais.

Le référendum demandé par la population se déroule dimanche à l'aréna de Saint-Denis de Brompton,

Les citoyens ont à se positionner en faveur ou contre ce projet pour lequel la municipalité a adopté un règlement d'emprunt de 31 millions de dollars.

Le maire de Saint-Denis-de-Brompton, Jean-Luc Beauchemin, explique que la Municipalité devra de toute façon procéder à des investissements pour mettre aux normes ses installations.

Les gens sont installés, mais dans la plupart des places, ils ne sont plus conformes et il y a des écoulements vers les lacs. Nous on doit prendre des dispositions , explique le maire.

Si le référendum ne serait pas positif envers ça, on a commencé à préparer des règlements pour qu'il y ait une conformité pour chaque résidence. Une citation de :Jean-Luc Beauchemin, maire de Saint-Denis-de-Brompton

Le but du projet est de raccorder près de 400 propriétés dans les secteurs du Petit lac Brompton et du lac Desmarais aux services d'égouts et d’aqueducs. Ces deux lacs sont aux prises avec de graves problèmes de cyanobactéries et de plantes envahissantes, et la vétusté des installations septiques contribue à empirer la situation.

Les citoyens seraient appelés à débourser 75 % des coûts du projet.