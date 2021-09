Un couple qui transforme un autobus en roulotte depuis 9 mois part enfin à l’aventure

Avant que Shanny Kirby et Karlen Janiver se rencontrent, ils voulaient tous les deux rénover un autobus pour voyager.

Quand, au tout début de leur relation, Karlen lui a dit qu’il avait le même rêve qu’elle, Shanny a pensé qu’il disait ça simplement pour la flatter. Aujourd’hui, elle raconte cette anecdote en riant, parce que ça n’était visiblement pas le cas. L’autobus, dont l’extérieur a été repeint en couleur orange vanillée, en est la preuve vivante.

Samedi, Shanny Kirby et Karlen Janiver ont enfin pu démarrer leur autobus transformé en roulotte et se mettre en route vers leur première destination : Fairly Creek, en Colombie-Britannique. Là où, depuis plus d’un an, des manifestants tentent de bloquer l’entreprise TealJones dans ses activités forestières.

Ces gens prennent position pour empêcher la destruction d’une vieille forêt, dit Shanny Kirby. Nous voulons y aller pour les appuyer et aussi pour explorer l’île un petit peu.

Le couple avait l’espoir de pouvoir voyager aux États-Unis et en Amérique du Sud une fois leur autobus prêt pour l'aventure, mais la pandémie, qui s’aggrave de nouveau avec la 4e vague, les a forcés à revoir leurs plans.

L’autobus comprend tout ce dont ils ont besoin : une toilette de compostage, des panneaux solaires sur le toit, une douche à l’arrière. Un auvent sur le côté pour les protéger en cas de pluie sera ajouté.

Shanny Kirby et Karlen Janiver ont réalisé eux-mêmes la transformation de l'autobus en roulotte au cours des 9 derniers mois. Photo : Radio-Canada / Dayne Patterson

On avait un plan complètement différent au début, raconte Shannie Kirby, mais au fur et à mesure qu’on avançait, il fallait régler des problèmes et… et je suis en amour avec ce bus!

Elle a décoré une partie de l’intérieur avec des tuiles colorées, tandis que Janiver y a laissé sa marque avec des pièces de bois sur des sections de la paroi.

Mais ce qui compte le plus, c’est qu’ils ont construit l’intérieur de ce bus ensemble.

C’est vraiment spécial, parce qu’on a passé les deux dernières nuits ici et chaque fois qu’on ouvre un rideau, un robinet ou un tiroir, on se dit : wow! Et c’est nous qui avons fait ça! , s’exclame Shannie Kirby.

Nous avons construit tout ça nous-mêmes et le sentiment d’accomplissement est vraiment satisfaisant , ajoute-t-elle.

Le couple ne sait pas combien de temps ils habiteront dans leur autobus, maintenant qu’ils peuvent voyager, mais leur première réponse est : Aussi longtemps que nous le voulons .

Ma famille n’aime pas vraiment cette réponse, ajoute Shanny en riant. Alors peut-être un an, peut-être deux ans, peut-être seulement la moitié d’une année, on verra.

Avec les informations de Dayne Patterson, CBC