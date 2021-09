Journée d’accueil des nouveaux arrivants à Béarn

Citoyenne de Béarn et membre du jardin communautaire, Jolyane Bérubé explique que l'événement a pour objectif de rapprocher les gens et de favoriser de nouvelles rencontres.

C’est de créer un espace pour rencontrer les gens, développer un sentiment d’appartenance à la municipalité que les gens puissent se rencontrer et créer des liens entre eux. Je pense que c’est important de prendre le temps d’accueillir les nouvelles personnes avec un événement chaleureux et qui montre l’importance qu’on accorde aux nouveaux arrivants , dit-elle.

Elle-même arrivée à Béarn avec sa famille il y a deux ans, Mme Bérubé affirme que la qualité des services offerts dans la municipalité contribue à la rétention des nouveaux arrivants.

On n’avait pas prévu s’installer à Béarn, c’est un peu par hasard qu’on y est arrivés. Une fois sur place, on a été vraiment surpris par la qualité des services offerts aux citoyennes et citoyens. Il y avait des cours gratuits, des infrastructures, un aréna, un gym et évidemment toute la belle nature autour , ajoute-t-elle.