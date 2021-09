Preuve vaccinale : quels commerces pourront se soustraire aux restrictions?

Les commerces et services jugés non essentiels à la vie de tous les jours pourront, dès le 20 septembre, exiger une preuve vaccinale à leurs clients. Cela leur permettra de se soustraite aux restrictions sanitaires de la province, comme les limites de capacité d'accueil et l’interdiction de vendre de l’alcool à partir de 22 h.

Qu’est-ce qu’une preuve vaccinale?

La preuve vaccinale peut prendre différentes formes. Il peut s'agir :

du document fourni par Services de santé Alberta lors de la vaccination;

de la carte téléchargée ou imprimée à partir de l’application gouvernementale MyHealth Records à compter du 19 septembre;

d'un code QR téléchargeable à partir du portail numérique MyHealth Records à compter du mois d'octobre. La province n’a toutefois pas encore dévoilé la date de la mise en ligne de ce service.

La preuve vaccinale devra être accompagnée d'une preuve d’identité avec photo.

Ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour une raison médicale pourront présenter un document médical à cet effet.

Les personnes non vaccinées pourront effectuer, à leurs frais, un test de dépistage de la COVID-19. Ce dernier devra être négatif et sera utilisable pendant 72 heures. Seul le document original du résultat du test sera valide. Les photos du document ne seront pas acceptées.

Commerces jugés non essentiels

Les commerces, activités et services considérés comme non essentiels qui pourront se soustraire aux restrictions sanitaires grâce aux preuves vaccinales sont :

les restaurants, les bars et les cafés;

les centres de divertissement comme les casinos, les salles de bingo, de quilles, d’arcades, de billard ou de concert et tout autre lieu du genre;

les musées et les galeries d’art;

les cinémas;

les salles de sport;

les salles de conférence et de réunion, de même que les salles offertes en location (à l’exception des résidences);

les mariages et les funérailles organisées dans des installations publiques;

les événements sportifs et les spectacles;

les événements privés organisés à l’intérieur d’installations publiques;

les sports récréatifs pour adultes (pour les participants);

les cours et les activités récréatives;

les services offerts dans les hôtels et les immeubles en copropriété.

Les restaurants, les bars et les cafés qui n’exigeront pas de preuves vaccinales devront fermer leurs salles intérieures. À l’extérieur, le service sera limité à six personnes issues d'un même foyer par table. La vente d'alcool sera interdite après 22 h, et la consommation d'alcool, après 23 h.

Dans les salles de sport où la preuve vaccinale ne sera pas requise, les cours et les activités de groupes seront interdits. Seuls les entraînements privés et l’entraînement individuel, avec le maintien d’une distance de 3 mètres entre les clients, seront permis.

Commerces jugés essentiels

Les commerces, activités et services considérés comme essentiels à la vie quotidienne et où les restrictions sanitaires seront maintenues sont :

les événements dans des résidences privées;

les magasins de détail et les centres commerciaux

les salles à manger des aires de restauration seront fermées, mais les restaurants pourront vendre de la nourriture à emporter;

les bibliothèques;

les écoles de la maternelle à la 12 e année;

les activités prévues dans le cadre des programmes scolaires;

les lieux d’hébergement comme les hôtels;

les services religieux dans les lieux de culte;

les services de santé;

les services de soins personnels;

les établissements postsecondaires publics, de même que leurs cafétérias et les espaces communs dans les résidences;

les lieux de travail;

les collèges des Premières Nations :

Maskwacis Cultural College;



Old Sun Community College;



Red Crow Community College;



Université nuhelot'ine thaiyots'i nistameyimakanak Blue Quills;



Yellowhead Tribal College.

Ces lieux devront se plier aux restrictions imposées par la province, c’est-à-dire limiter leur capacité d’accueil à un tiers de leur capacité habituelle et respecter la distanciation physique entre les foyers ou les personnes vivant seules accompagnées des deux membres de leur cohorte.