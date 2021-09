Voici comment suivre la soirée électorale à Radio-Canada

À la télévision

À compter de 17 h 55 (HAE) sur ICI RDI et de 19 h 30 (HAE) sur ICI Télé, Patrice Roy animera la soirée électorale.

À ses côtés, Sébastien Bovet, chef du bureau parlementaire à Québec, fera part de l'évolution des courses dans les circonscriptions tout au long de la soirée.

Le panel d'analystes sera quant à lui composé de Madeleine Blais-Morin, cheffe du bureau parlementaire à Ottawa, d'Alec Castonguay, animateur de Midi info, d'Hélène Buzzeti, chroniqueuse politique pour Les coops de l'information, et de Michel C. Auger, chroniqueur politique aux Coulisses du pouvoir, à En direct avec Patrice Roy et à La Presse.

Se joindront à eux l'ancienne députée Françoise Boivin, l'ex-ministre et sénateur Michael Fortier, l'ancien chef du Bloc québécois Gilles Duceppe ainsi que l'ex-premier ministre du Nouveau-Brunswick Brian Gallant.

Nos journalistes Louis Blouin, Laurence Martin, Jean-Sébastien Cloutier, Daniel Thibeault, Yasmine Mehdi et Sébastien Desrosiers passeront la soirée électorale dans les permanences des partis fédéraux, à savoir le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur du Canada, le Nouveau Parti démocratique, le Bloc québécois, le Parti vert du Canada et le Parti populaire du Canada.

À la radio

La soirée électorale sera aussi diffusée sur les ondes d'ICI Première, où Jean-Sébastien Bernatchez retrouvera les auditeurs à compter de 18 h 30 (HAE).

Les journalistes Marie-Hélène Tremblay, Dominique Arnoldi, Julie-Anne Lamoureux, François Pierre Dufault, Christian Noël et Martine Biron seront aussi de la partie.

Sur le web

Il sera aussi possible de suivre le dépouillement des votes et les réactions de nos invités sur les comptes YouTube  (Nouvelle fenêtre) et Facebook  (Nouvelle fenêtre) de Radio-Canada Information.

Pour ne rien manquer de l'évolution des résultats, notre tableau de bord interactif et personnalisé sera disponible sur téléphone intelligent, tablette et ordinateur dès 18 h 30 (HAE).

Outre le dévoilement des résultat en direct, la plateforme permet de suivre les courses de votre choix sur une carte interactive et d'être au courant des derniers développements dans les circonscriptions où la lutte s'annonce serrée.