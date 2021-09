Marche pour l’Alzheimer à Amos

Le départ de la marche placé sous le thème Marcher pour ne pas oublier l’Alzheimer sera donné vers 13 h 30 à la Salle Harricana du Club de l’Âge d’Or d’Amos.

L'activité vise à amasser des fonds pour financer les services qu'offre l'organisme aux personnes atteintes de la maladie ainsi qu'aux proches aidants.

Bénévole pour la société Alzheimer à Amos, Claire Caron explique que les dons sont importants puisque l'organisme n'est présent dans la MRC Abitibi que depuis 2018.

À Amos on est une jeune organisation. La société n'existe que depuis 3 ans. On a réussi à avoir des subventions, mais pour pouvoir mettre de l'avant de nouvelles activités et pouvoir faire des choses avec des aidants pour supporter des aidants et occuper les personnes atteintes, on a besoin de sous , explique la responsable. Claire Caron affirme que l'un des projets que caresse la Société dans le secteur d'Amos est de démarrer une chorale avec des gens atteints de la maladie et leurs proches aidants.

On sait que la section du cerveau qui part en dernier. Les souvenirs, la musique et les chansons restent souvent jusqu'à la fin, on veut exploiter ça pour faire une chorale, on va avoir des sous pour ça , explique Claire Caron.

Selon l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, plus de 2000 personnes de la région sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.