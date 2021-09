Legault défend les champs de compétences du Québec devant les jeunes caquistes

Sans surprise, l’identité et la défense des valeurs québécoises étaient au menu du discours du premier ministre François Legault, qui s’adressait dimanche aux jeunes caquistes réunis en congrès à Québec cette fin de semaine.

Notre identité comme peuple sera toujours fragile , a lancé le chef de Coalition Avenir Québec dès le début de son intervention.

Il y aura toujours des gens pour nous faire la leçon et nous dire qu’on n’a pas le droit d’imposer une langue commune, qu’on n’a pas le droit de défendre les valeurs québécoises, qu’on n’a pas le droit de défendre nos pouvoirs.

Jamais je ne vais m’excuser de défendre nos pouvoirs, de défendre notre langue et de défendre nos valeurs. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre a rappelé le contexte de la campagne électorale fédérale en cours évoquant des partis qui se sont vantés d’intervenir dans un champ de compétence vraiment important, la santé, la moitié du budget du Québec .

Sans nommer le Parti libéral, M. Legautl a décoché une flèche à l’endroit du premier ministre Justin Trudeau.

Ce que proposent certains partis, c’est nous donner un peu d’argent à la miette en imposant des conditions.

François Legault est également revenu à la charge en chiffrant à six milliards de dollars supplémentaires le montant annuel des besoins en santé.

Le fédéral doit faire sa part, dit-il. Les Québécois envoient plus de 40 % de leurs impôts à Ottawa et le fédéral finance seulement 22 % de cette dépense de la santé, qui augmente plus vite que les revenus des gouvernements.

Ce dont on besoin, ce ne sont pas plus de fonctionnaires à Ottawa, mais plus d’infirmières au Québec. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

Langue et immigration

Outre la santé, François Legault a également insisté sur l'importance des décisions en matière d'immigration pour le maintien de la langue française au Québec.

Ce dont notre nation a besoin, c’est plus d’autonomie en matière d’immigration , a ajouté le premier ministre Legault, réclamant plus de pouvoirs pour la survie du français .

Il a reproché aux différents gouvernements qui se sont succédé à Ottawa d’avoir fait en sorte que la moitié des nouveaux arrivants ne parlent pas français .