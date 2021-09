Un empressement variable pour se rendre aux urnes de la part des candidats régionaux

Dans la région, plusieurs candidats ont décidé d'attendre jusqu'au jour J pour se rendre aux urnes.

Les libéraux Jean Duplain et Marjolaine Étienne, les néo-démocrates Mathieu Chambers et Marieve Ruel ainsi que les conservateurs Richard Martel et Louise Gravel iront tous voter lundi.

Richard Martel Photo : Radio-Canada

Lors d'une récente entrevue, M. Martel a soutenu qu'il était important pour lui de remplir son devoir de citoyen le jour même du scrutin.

« J'aime ça. C'est comme si ça boucle la boucle. C'est vraiment le geste final [de la campagne électorale] », a-t-il mentionné.

Le libéral Stéphane Bégin, le conservateur Serge Bergeron et le néo-démocrate Ismaël Raymond ont voté par anticipation tout comme les bloquistes Julie Bouchard, Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard.

Mario Simard Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Ce dernier a expliqué ce qui a poussé les candidats du Bloc québécois à ne pas patienter jusqu'à la dernière minute pour passer à l'action.

« L'idée, c'est de réduire au maximum la pression dans les bureaux de scrutin pour s'assurer d'avoir un fonctionnement impeccable au chapitre du respect des règles de la santé publique », a-t-il souligné.