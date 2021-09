Un nouveau festival d’art anime les rues de Shediac cette fin de semaine

Les citoyens et les visiteurs de Shediac peuvent profiter d’une dernière journée du Festival Hom’ART dimanche, alors que de multiples activités prennent place dans la ville. L’événement est axé sur la musique, la créativité et le divertissement pour toute la famille.

Les activités comprennent de nombreuses animations de rue, des musiciens, ainsi que des artistes en arts visuels qui réalisent des œuvres devant le public. Clowns et dessins à craies sont également au rendez-vous pour les plus jeunes.

Voici les activités au menu ce dimanche

Le Marché des arts : de 9 h à 14 h;

Cédric Gautreau, Kelsey Albert, JP LeBlanc entre 9 h 30 et 18 h;

De nombreux artistes sur la rue Victoria;

Three Bob Night  (Nouvelle fenêtre) au Parc Pascal-Poirier : 18 h.

Le président de l’événement, Pascal Haché, explique que le festival a été créé pour aider les artistes qui ont subi des difficultés financières lors de la pandémie.

Selon les propos de Pascal Haché, le Festival Hom'ART vient en quelque sorte compléter le Festival du homard de Shediac. Photo : Radio-Canada

On se disait que le Festival du Homard de cette année, on n’a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Donc, on s'est donné le mandat de faire une deuxième fin de semaine durant l'été.

Pascal Haché est heureux de la réponse positive des participants, mais surtout, de l'enthousiasme des citoyens.

La réponse des artistes est incroyable. Hier soir, on a fait un spectacle sur la rue avec comme arrière-plan l'hôtel de ville, avec plein de lumière. Ça met une belle ambiance à Shediac et les gens répondent bien , déclare-t-il.

Le Festival Hom’Art de retour en 2022

Étant donné le succès des deux premières journées du festival, l’événement sera très probablement de retour l’an prochain.

C'est une immense fierté pour toute l'équipe de voir l'engouement aussi rapide pour un nouveau festival, particulièrement avec la pandémie.

C'est le fun de voir finalement les gens participer, être dehors, tout en étant sécuritaire. C'est sûr que ça fait un petit pincement au cœur de voir les gens avoir du plaisir, sourire et se promener , soutient Pascal Haché.

Ça ramène un peu de la vie, on a manqué ça , ajoute-t-il.

Avec les informations de Marie-Andrée LeBlond