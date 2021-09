1 kg de drogue saisi dans un véhicule près de Humboldt et 4 personnes arrêtées

Quatre personnes font face à plusieurs accusations à la suite de la découverte d’un peu plus d’un kilogramme de drogue lors de la fouille d’un véhicule dans la ville de Bruno, à environ 30 kilomètres au nord-ouest de Humboldt.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a saisi 1,16 kilogramme de ce qui ressemble à de la méthamphétamine, ainsi que d'autres drogues et des armes lors de cette opération.

Mardi après-midi, des agents de la GRCGendarmerie royale du Canada de Humboldt ont remarqué un véhicule stationné de façon suspecte alors qu'ils patrouillaient dans la ville de Bruno, indique un communiqué de la police fédérale.

Les policiers se sont approchés du véhicule, qui comptait quatre occupants, et ont aperçu une arme, selon la police.

Les agents de la GRCGendarmerie royale du Canada ont fouillé le véhicule puis ont trouvé 1,16 kilogramme de méthamphétamine présumée et 37,9 grammes de gamma-hydroxybutyrate (GHB) présumé - un dépresseur parfois appelé drogue du viol , précise la GRCGendarmerie royale du Canada .

Les quatre personnes à bord du véhicule, soit deux femmes et deux hommes, ont été arrêtées et font maintenant face chacun à un chef d'accusation de possession dans le but de faire du trafic.

Parmi les suspects, une femme de 20 ans de la Nation crie de Little Red River, a également été arrêté en vertu de mandats du Service de police de Saskatoon.

L'autre femme âgé également de 20 ans de La Ronge, a été arrêté en vertu de mandats de la police de Saskatoon et de la police de Prince Albert, selon la GRCGendarmerie royale du Canada .

Les deux femmes doivent comparaître de nouveau en cour lundi.

Quant aux deux hommes âgés, des quinquagénaires de Saskatoon, ils doivent comparaître en cour mercredi.