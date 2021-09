Dormir dans les anciennes maisons des gardiens du phare de Pointe-des-Monts

Les maisons qui accueillent des touristes depuis la mi-juillet ont reçu beaucoup d'amour de la part de l'entrepreneure, qui les a rénovées de fond en comble.

C'est l'époux de Mme Maguire qui a vu les maisons à vendre lors d'un voyage de chasse et de pêche en 2019. L'entrepreneure montréalaise est tout de suite allée les visiter.

On n'aurait pas pu arriver lors d'une pire journée. Il ventait, il pleuvait, il faisait froid...Je l'ai regardé [mon époux] et j'ai dit go, on embarque. Je suis tombée en amour. Même si c'était la pire journée, c'était quand même beau, magique, unique.

Une citation de :Anne-Marie Maguire, propriétaire des résidences touristiques Havre du Phare