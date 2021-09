Macamic opte pour des ampoules DEL pour éclairer ses rues

Les travaux évalués à 121 000 dollars vont durer trois semaines et toucheront également le secteur Colombourg.

La mairesse affirme que le projet est bien reçu par la population puisqu'il y aura des retombées positives sur la municipalité.

Je crois que les citoyens sont très contents parce que ça respecte l'environnement et on avait des demandes qu'à certaines rues c'était mal éclairé, donc ça va régler cette problématique aussi et ça va régler les coûts aussi , assure Lina Lafrenière.

La Ville croit pouvoir économiser l'équivalent de près de 15 000 dollars par année en frais divers.

Lina Lafrenière affirme aussi que sa municipalité souhaite faire sa part pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

On a été sollicité par la Fédération québécoise des musicalités pour faire une étude sur notre système d'éclairage chose à laquelle nous avons emboité le pas tout de suite parce qu’on est très soucieux de l'environnement et c'est une technologie qui respecte l'environnement et cette étude-là vient de se terminer, on nous a fait part des coûts et tout et puis on a décidé d'emboiter le pas et de tout changer notre système d'éclairage , dit-elle.

Macamic entend aussi renouveler au fur et à mesure sa flotte de véhicules en optant pour de l'électrique ou de l'hybride.