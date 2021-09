Des milliers de dollars d’amende pour des fêtards du district universitaire de Kingston

Une semaine après avoir imposé un décret d’urgence, la Ville de Kingston est une fois de plus prise avec des fêtards du district universitaire. Vendredi soir, la police a dû intervenir dans une maison réunissant près de 30 jeunes, distribuant des milliers de dollars d’amende.

Vers 23 h 30, des policiers ont remarqué qu’une résidence de l’avenue Université semblait être l’hôte d’une soirée festive. Trois locataires leur ont indiqué que la limite de 25 personnes, en raison des restrictions sanitaires de la COVID-19, semblait être respectée.

Un superviseur de la police a donc demandé aux locataires de l’accompagner à travers les étages supérieurs de la maison, comptabilisant ainsi la présence de 25 personnes. Le superviseur a demandé si des gens se trouvaient dans le sous-sol, ce que les locataires ont répondu à la négation. Or, quatre autres invités y étaient.

Aucun des occupants n'a été vu portant des masques et la distanciation physique n'était pas respectée , a noté la police de Kingston.

En plus des trois locataires, neuf autres personnes font face à des amendes de 2000 $.

En tout, 12 personnes font face à des amendes de 2000 $, dont les trois locataires qui pourraient devoir payer un montant encore plus salé. La Loi sur la réouverture de l'Ontario prévoit une amende minimale de 10 000 $ par personne hôte d’une telle soirée.

Au total, une cinquantaine d’infractions ont été remises, notamment un non-respect de la Loi sur les permis d'alcool en Ontario.

Un homme de 18 ans dans de beaux draps

De tout le groupe de fêtards, quatre ont été arrêtés. Luke Szabo, 18 ans, est celui qui se retrouve davantage dans l’eau chaude. Un peu plus tôt, vers 22 h, des policiers l’ont pris en consommant de l’alcool sur l’avenue Université. Aussitôt abordé par les agents de la paix, le jeune homme a tenté de se sauver, mais a rapidement été rattrapé.

Lorsque les policiers procédaient à son arrestation, l’un des agents a cru l’avoir reconnu, comme étant l’homme qui, deux semaines plus tôt, avait tenté de placer un sac sur la tête d’un autre policier de Kingston avant de prendre la fuite.

Vendredi, ledit agent s’est rendu sur les lieux de la fête pour identifier Luke Szabo, qui a ainsi vu une accusation voie de fait sur la police être ajoutée à son dossier. Le natif de Bradford, en Ontario, a été relâché samedi matin après une nuit au quartier général de la police de Kingston. Il devra revenir en Cour pour plusieurs chefs d’accusation, dont ivresse publique, entrave au travail des policiers et ivresse dans un lieu public.

Le sergent fier de son personnel

Le sergent Steve Koopman a d’ailleurs tenu à lever son chapeau à tout le personnel qui a travaillé dans le district universitaire au cours des dernières semaines. Il a précisé que la grande majorité des étudiants et des fêtards ont fait preuve de respect, mais nous avons également constaté une augmentation des comportements belliqueux, non conformes et même agressifs envers nos membres .