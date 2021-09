Le corps de l’homme qui a sombré dans le fleuve à Lévis a été retrouvé

La victime est un homme de 34 ans, domicilié à Lévis, dont l’identité n’a pas encore été communiquée. La Sûreté du Québec menait des recherches depuis mardi. Ce jour-là, un bateau à moteur a sombré dans le fleuve.

À son bord, il y avait cinq personnes. Toutes à l’exception du trentenaire ont réussi à regagner la rive à la nage.

Les recherches pour retrouver le disparu se sont poursuivies depuis. Un hélicoptère a survolé la zone dès samedi matin.