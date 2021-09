Le Rouge et Or défait par les Carabins

Les Carabins de l’Université de Montréal ont joué les trouble-fêtes, samedi soir, au stade Telus, en arrachant une victoire de 18-17 au Rouge et Or. C’est la première fois depuis 1999 que les hommes de Glen Constantin subissent deux défaites consécutives.

Hanté par l’indiscipline, le Rouge et Or a été incapable de mettre le match hors de portée de ses grands rivaux en 2e demie.

En avance 16-10 au début du 4e quart, les Lavallois ont été neutralisés par la défense des Bleus, qui ont rattrapé leur retard pour finalement prendre les devants 18-16 sur un botté de placement avec 2:36 à faire au match.

L’offensive du Rouge et Or a tenté de répliquer en remontant le terrain, mais le botteur Vincent Blanchard, jusque-là parfait, a échoué dans sa tentative de placement de 44 verges, scellant l’issue du match.

Un lent départ

Après un 1er quart sans histoire où le Rouge et Or a pris les devants 3-0, les Carabins ont montré les dents en début de 2e quart. Intercepté par l’ailier défensif du Rouge et Or Yanis Chihat en fin de 1er quart, Jonathan Sénécal a montré l’étendue de son talent lors de la séquence offensive suivante.

Le nouveau pivot des Bleus a transformé un sac quasi assuré en long gain aérien, trouvant ensuite son receveur Carl Chabot pour un touché de 15 verges qui faisait 7-3 en faveur de Montréal.

Le botteur Vincent Blanchard court avec le ballon pour un long jeu de 38 verges. Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

La troupe de Glen Constantin n’a pas tardé à répliquer, non sans un peu de chance. Une mauvaise remise sur un botté de dégagement du Rouge et Or s’est transformée en bénédiction.

Incapable d’attraper le ballon assez rapidement pour le dégager, Vincent Blanchard a surpris les Carabins en détalant sur 38 verges jusqu’à la porte des buts. Thomas Bolduc, sur une courte course, a complété pour le touché, le seul du match du Rouge et Or.

Un placement des Carabins à la fin du 2e quart a ramené tout le monde à la case départ, 10-10, à la mi-temps.

La défaite porte la fiche du Rouge et Or à deux victoires et deux défaites. L'équipe est maintenant devancée par les Carabins et les Stingers de Concordia au classement de la division québécoise.

Plus de détails à venir