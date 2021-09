L’agrandissement des bandes riveraines sème la grogne à Orford

L'objectif de la municipalité est de suivre les orientations du ministère de l'Environnement afin de mieux protéger ses cours d'eau.

De nombreux citoyens riverains, toutefois, craignent pour leur qualité de vie en voyant leur espace ainsi amputé.

C'est le cas de Renaud Lavigne qui craint de perdre les aménagements qui avaient été faits sur son terrain.

Nous on a pas de problème avec le 5 mètres. On vit déjà avec ça, depuis qu'on est arrivé. On s'ajuste, mais le 10 mètres, je n'ai plus rien! déplore-t-il.

Pour se conformer au règlement adopté en mars dernier, les riverains doivent laisser la nature reprendre le dessus et éviter tout nouvel aménagement sur cette portion.

Que ce soit le foyer, le carré de sable, les balançoires tout ça on et laisser ça en friche. On pourra plus en profiter du terrain. On va s'asseoir où? Pour en profiter, il va falloir couper des arbres? Ça ne fait pas de sens non plus. Une citation de :Renaud Lavigne, riverain

Les citoyens reconnaissent l'importance de protéger les cours d'eau, mais ne voient pas la nécessité de doubler le périmètre exigé. Ils ont lancé une pétition en ligne ayant récolté près de 150 signatures pour demander des assouplissements, notamment pour les anciennes constructions. Les gens qui arrivent pour acheter de terrains sur le bord de l'eau, la nouvelle réglementation, on a a pas de problème avec ça. Les terrains sont normalement faits en conséquence , précise M. Lavigne.

La mairesse Marie Boivin dit entendre les revendications des citoyens et se veut rassurante. Elle précise qu'un employé est allé à la rencontre des citoyens pour étudier les différentes situations vécues. On va avoir un rapport puis donc on pourra voir s'il y a des ajustements possibles , souligne Mme Boivin.Les riverains entendent néanmoins poursuivre leurs démarches. Ils déposeront la pétition lors du prochain conseil municipal pour relancer le dialogue.

D'après le reportage d'Arianne Beland