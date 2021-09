Belfast, de Kenneth Branagh, gagne le prix du public au TIFF

Le film, qui est inspiré en partie de la jeunesse du réalisateur, raconte la vie d’une famille ouvrière de la capitale nord-irlandaise pendant les années 60.

La récompense est décernée à la suite d’un vote en ligne.

Le prix donne souvent un avant-goût de ce qui pourrait se passer lors de la remise des Oscars.

L’an dernier, Nomadland avait remporté le prix du public au TIFFFestival international du film de Toronto . Le long métrage de Chloé Zhao a par la suite été couronné meilleur film aux Oscars.

Précédemment, Slumdog Millionaire (Le pouilleux millionnaire), Green Book (Le livre de Green) et 12 Years a Slave (Esclave pendant douze ans) avaient aussi été élus choix du public au festival de Toronto.

Le film « Scarborough » est une adaptation du roman de Catherine Hernandez. Photo : Avec l'autorisation du TIFF

Scarborough, de Shasha Nakhai et Rich Williamson, s’est classé deuxième et The Power of the Dog, de Jane Campion, est arrivé troisième.

Scarborough a par ailleurs remporté le prix Changemaker, décerné à un film qui s’intéresse aux questions sociales. Le film suit, pendant une année scolaire, trois enfants de familles qui font face à de multiples difficultés.

Cette année, le TIFFFestival international du film de Toronto proposait une combinaison de projections en salle, à l’extérieur et en ligne.

Les films qui n’étaient pas présentés en ligne ne pouvaient toutefois pas recevoir le prix du public, ce qui a exclu d’office Spencer, de Pablo Larraín, et Dune, de Denis Villeneuve.