L’ambiance était à la fête pour les résidents qui ont convergé au parc Larocque, samedi, afin de souligner l’anniversaire de la paroisse St-Victor, dont l’inauguration, en 1871, a été centrale dans la genèse de la localité.

Ces festivités, qui se poursuivent dimanche, s'inscrivent dans un ensemble d'événements ayant lieu depuis des semaines pour marquer les 150 ans d’Alfred.

Je souhaite que ça continue à être un beau petit village accueillant sur la 17, entre Montréal et Ottawa , s’est exclamée Anne Laviolette, originaire d’Alfred.

C’est un village qui se tient beaucoup. [...] Tout le monde se connaît, pratiquement , a renchéri François Brunette, résident du village depuis 1990.

Garder notre langue, c'est une priorité pour nous. On en est fier , a-t-il ajouté.

Cette même fierté quant au fait français est ressortie dans bien des commentaires recueillis par ICI Ottawa-Gatineau, samedi.

On parle français. [...] On y tient et on tient à l’enseignement en français , a insisté Jeanne Lacombe, native d’Alfred. C’est nécessaire, en Ontario, de parler l’anglais, mais par contre, on veut notre éducation en français

La passionnée d’histoire n’a pas manqué de mentionner la place prédominante du français dans l’histoire du village, depuis sa création, jusqu’à aujourd’hui.

Elle a souligné le rôle important qu’a joué Alfred Évanturel, ex-politicien qui demeure, à ce jour, le seul francophone à avoir occupé la fonction de président de l’Assemblée législative de l’Ontario, à Queen’s Park.

Prestations musicales et feux d’artifice devaient, selon la programmation, ponctuer la soirée de samedi.

Avec les informations de Catherine Morasse