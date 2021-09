Grand Vancouver : l’insoutenable suspense

Malgré la pluie fine qui tombe depuis le début de la journée, quelques jeunes femmes avec leurs poupons sont venues au rendez-vous fixé au parc Mt Pleasant par l’équipe de campagne néo-démocrate, en plein cœur de l’une des circonscriptions les plus disputées de la Colombie-Britannique : Vancouver-Granville.

Alexandra et Mae se disent inquiètes pour l’avenir de leurs bébés : On sait ce que le futur pourrait être si nous n’agissons pas contre les changements climatiques.

Alexandra et sa fille de 6 mois, dans un rassemblement en soutien à la candidate néo-démocrate Anjali Appadurai, dans la circonscription de Vancouver Granville Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

La candidate du NPD, Anjali Appadurai, est justement une activiste de longue date dans le domaine. Je suis une nouvelle venue en politique. Mon défi dans cette élection, c’est de dire aux électeurs qui je suis et quelles sont mes valeurs.

Il s'agit aussi de convaincre tous les électeurs qui ont voté pour Jody Wilson-Raybould, une fois lorsqu’elle était libérale en 2015, puis la deuxième fois lorsqu’elle s’est présentée comme indépendante, en 2019, dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin. Celle-ci publiait d’ailleurs un livre, cette semaine, qui détaille son expérience comme ministre de la Justice : An Indian in the Cabinet.

Chacun des candidats de cette circonscription a conscience qu’elle était appréciée.

Les gens qui vivent dans cette circonscription ne votent pas pour un parti, mais pour une candidate. Parce qu’ils ont suivi Jody Wilson-Raybould loin du parti libéral. Une citation de :Curtis Collier, bénévole néo-démocrate

La circonscription créée en 2015 n’a connu que deux élections. C’est un cœur à prendre.

Né à Vancouver, de parents anglophones terre-neuviens, Curtis Collier, 36 ans, sonne aux interphones des appartements et met à jour une liste de sympathisants sur son téléphone. Est-ce que vous allez voter? Est-ce que vous considérez voter pour le NPD? demande-t-il. On y pense , répond une voix féminine, avec une intonation mystérieuse.

La hausse du coût de la vie, un enjeu majeur

Curtis vit à quelques rues d’ici, il a 36 ans et sa conjointe attend un bébé.

Le coût de vie, le coût d’avoir un enfant, ça fait partie de plusieurs de nos discussions à table chez nous , confie-t-il. Comment on va payer pour avoir une famille? Quand on est jeunes, on n’a pas les moyens de vivre ici. On a de la chance que nos parents nous aident, une autre génération, pour qu’on puisse rentrer sur le marché immobilier.

Cindy est locataire dans Vancouver Granville depuis une vingtaine d'années et son loyer n'a pas trop augmenté, sinon elle devrait quitter le quartier. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Passer de locataire à propriétaire paraît impossible à Cindy, 43 ans, une entraîneure de sport originaire du Nouveau-Brunswick.

J’aimerais acheter une maison ou un appartement, mais c’est pas possible, c’est comme 600 000 $ au minimum, pour une petite boîte. Une citation de :Cindy, résidente de Vancouver Granville.

Les prix ont encore augmenté ces derniers mois. Il n’y a plus de maison ici à moins de 2,5 millions de dollars. Avec la pandémie, les maisons détachées sont devenues extrêmement populaires et c’est ça qui a fait monter les prix de façon astronomique , explique l’agent immobilier Jean-Pierre Gauthier.

Une rue tranquille et verdoyante de la circonscription Vancouver Granville. Les prix des maisons ont bondi et elles valent toutes plusieurs millions. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

C’est vrai pour Vancouver-Granville, mais encore plus pour le Grand Vancouver, qui englobe toutes les banlieues de la couronne périphérique. « Là, les maisons étaient beaucoup moins chères, quand la Covid a commencé », dit l’agent immobilier. Il voit de nombreux jeunes couples passer du rêve à la désillusion.

Aucun candidat ne peut faire l’impasse sur cette situation, qui concerne une grande majorité d’électeurs en Colombie-Britannique.

Pour les personnes aux revenus modestes, la situation s’est dégradée. Les évictions de locataires sont deux fois plus nombreuses à Vancouver qu’à Toronto ou Montréal.

Un abri de fortune au coin d'une rue d'un quartier résidentiel prisé. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Kathleen Vincent travaille à la réception de l’organisme Little Mountain Neighbourhood, situé rue Main, une artère qui sépare l’est de l’ouest de la ville, un peu comme le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Vancouver-Granville est un mélange de Westmount, d’Outremont et de Mile-end.

Y en a gros qui viennent ici, ils disent : j’ai payé mon loyer, j’ai faim!... Une citation de :Kathleen Vincent, Little Mountain Neighbourhood

Tout a augmenté , constate Kathleen. La viande a quasiment doublé, les légumes, le papier-toilette, tout augmente! Pas moins de 200 personnes sont inscrites à la distribution d’aliments, tous les vendredis.

Kathleen Vincent est témoin chaque jour de l'insécurité alimentaire que vivent certains résidents du quartier. Elle est réceptionniste depuis plus de 20 ans à Little Mountain Neighbourhood. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Selon Joel Bronstein, directeur de Little Mountain Neighbourhood, le besoin le plus important, maintenant, est de créer plus de logements abordables. Le gouvernement fédéral doit travailler avec le gouvernement provincial. Il y a ces gens qui travaillent et ne sont pas éligibles à du logement social, mais ils ont besoin d’un logement en dessous de la valeur du marché .

Un candidat libéral en position délicate

En pleine flambée des prix de l’immobilier, le candidat libéral dans Vancouver-Granville, Taleeb Noormohamed, défend la ligne de parti : freiner la spéculation, construire des logements abordables pour la classe moyenne.

Mais il traîne un boulet au pied : il a gagné, au fil des ans, près de 5 millions de dollars dans l’achat-revente d’une quarantaine de propriétés. Ce qui place un certain nombre d’électeurs devant un dilemme.

Le bureau de campagne du Parti libéral dans Vancouver Granville Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Jocelyne Hooper, rencontrée à la sortie d’une école, regrette Jody Wilson-Raybould. Je suis triste qu’elle ne soit plus dans le Parti libéral et qu’elle ne soit pas candidate pour cette élection , dit celle qui votera quand même libéral, parce qu’elle ne veut pas d’un gouvernement conservateur. Un vote stratégique? Kathleen attrape son nez entre ses doigts : Oui, je vais me pincer le nez et voter!

Le candidat libéral dans Vancouver-Granville a décliné notre demande d’entrevue, tout comme la candidate conservatrice Kailin Che.

Un parc de jeux pour enfants de Vancouver, près de False Creek, avec vue sur Downtown Eastside Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Les garderies, casse-tête financier

L’autre enjeu incontournable qui pourrait influencer bien des familles de la Colombie-Britannique, c’est la question des garderies, la deuxième plus grosse dépense des ménages avec jeunes enfants.

Deux philosophies s’affrontent : développer un réseau de places à 10 $ ou donner de l’argent aux familles qui l’utiliseront à leur guise. Déjà, les libéraux de Paul Martin s’étaient cassés le nez en 2006, quand les conservateurs de Stephen Harper avaient proposé un chèque aux jeunes parents.

Quinze ans plus tard, les choses ont peut-être changé.

Selon l’analyste politique Nicolas Kenny, professeur au département d’histoire de l’Université Simon Fraser à Vancouver, cette question est très chère au gouvernement provincial de Colombie-Britannique. Le premier ministre John Horgan a remporté les élections en octobre 2020 sous la bannière du NPD.

John Horgan met de l'avant un projet de garderies semblables à ce qui existe au Québec, depuis plusieurs années. Il s’est beaucoup targué d’avoir réussi à obtenir un financement d’Ottawa. Une citation de :Nicolas Kenny, département d'histoire, Université Simon Fraser.

Est-ce que les électeurs qui ont soutenu le NPD de Johan Horgan opteront pour le NPD de Jagmeet Singh? Rien n’est moins sûr. Ceux qui votent néo-démocrate au provincial peuvent voter libéral au fédéral, dans le but de bloquer les conservateurs , dit l’analyste. Toujours le vote stratégique.

À Port-Coquitlam, une banlieue située à une quarantaine de kilomètres de Vancouver, la lutte s’annonce très serrée. Les libéraux l’ont emporté de justesse la dernière fois, face aux conservateurs, par 390 voix. La composition de l’électorat change, avec l’arrivée de jeunes urbains.

Laurent Poirier et sa conjointe Vanessa visitent une maison en banlieue de Vancouver avec l'agent immobilier Jean-Pierre Gauthier. Celle-ci, à Port-Coquitlam, est annoncée à 900 000$ et nécessite beaucoup de travaux. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Vanessa et Laurent Poirier y cherchent une maison en compagnie de leur petite fille Charlotte, 7 mois. Originaires tous deux du Québec, ils prévoient assumer ici des coûts de garderie entre 1500 et 2500 $ par mois, juste pour un enfant.

Curieusement, le projet de garderies à 10 $ suscite leur méfiance. En fait… ça m’a fait rêver les 10 premières minutes , dit Vanessa.

Bon premièrement, ça va prendre combien d’années avant que nos enfants puissent avoir une place? Probablement qu’ils ne seront même plus à la garderie à ce moment-là! Une citation de :Vanessa, mère d'une fillette de 7 mois

Son mari Laurent Poirier doute aussi de pouvoir bénéficier du crédit d’impôt promis par les conservateurs, pouvant atteindre 75 % des frais de garde pour les familles les plus démunies.

Ça serait la solution idéale à notre avis , dit-il, mais on gagne de bons revenus, on a chacun un bon travail, on rentre pas là-dedans. Laurent est planificateur financier, Vanessa donne des formations en échographie cardiaque pour une compagnie médicale.

Le bureau de la candidate conservatrice Kailin Che. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Selon Marie-Andrée Asselin, directrice générale de la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique, il faut vraiment parler de places en garderies, de formation de la main-d'œuvre aussi. Si on n’a pas de place, ça ne nous aide pas d’avoir un crédit d’impôt .