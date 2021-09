Le grand retour des Marquis de Jonquière

Ces retrouvailles étaient attendues avec impatience autant par l'organisation que par les joueurs, qui avaient dû faire une croix sur la dernière saison en raison de la pandémie.

De voir les Marquis revenir, ça fait tellement du bien. On dirait que ça fait une éternité. Ça fait dix-huit mois à peu près, je suis très content et très anxieux. C'est une belle journée pour moi! , se réjouit l'entraîneur et directeur général, Bob Desjardins.

L’entraîneur et directeur général Bob Desjardins a renoué avec ses fonctions sur la glace pour la première fois depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le défenseur Mathieu Brisebois se sentait fébrile en cette première journée. Jouer au hockey, ça a été ça toute ma vie et le un an et demi a quand même été dur à ne rien faire à la maison. Ça va être le fun de revoir les gars et de jouer au hockey, surtout.

De son côté, l’attaquant, Francis Verreault admet qu’il sera peut-être un peu rouillé au début.

Après un an et demi où je n'ai pas beaucoup patiné même si tu gardes la forme autrement, lorsque tu arrives sur la glace, c'est totalement différent.

L’équipe comptera sur plusieurs talents locaux ainsi que sur le retour de l’ancien attaquant des Blue Jackets de Columbus, Alexandre Picard.

Je ne suis pas revenu ici pour avoir les projecteurs, c'est vraiment parce que le hockey me manque et j’ai pris ma retraite à un âge assez jeune à 33 ans, j'avais de jeunes enfants et de pouvoir rejouer dans une ligue qui a vraiment évolué avec un bon calibre, c'était important pour moi.

Du hockey avec des mesures sanitaires

Le camp va durer trois semaines et l’équipe doit jouer deux matchs préparatoires pendant cette période. Le match du 24 septembre se déroulera devant les partisans.

Les amateurs devront toutefois respecter plusieurs règles à l’intérieur du Palais des sports. Le passeport vaccinal sera obligatoire et les spectateurs devront porter le masque en tout temps, sauf pour manger et pour boire.

L’aréna pourra accueillir 1500 personnes réparties dans trois sections. Il sera toutefois interdit de se promener d’une section à l’autre.

La saison débutera officiellement le 8 octobre.

Selon un reportage de Roby St-Gelais.