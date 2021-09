Un frigo communautaire devrait bientôt voir le jour à l’UQAT

Il s'agit du frigo communautaire Free Go qui sera installé à l'entrée de l'UQAT de Rouyn-Noranda cet automne.

Les initiatrices du projet, Mélina Robitaille, Andréane Garant et Shanel Guertin sont à la recherche de partenaires dans le domaine alimentaire pour les aider à concrétiser leur idée.

Des épiceries qui seront appelées à déposer des fruits, des légumes, les pains et dérivés et les pâtes encore comestibles dans le frigo au lieu de les jeter.

L'étudiante à la maitrise en écologie à l'UQAT Andréane Garant travaille depuis sur ce projet.

C'est un projet pilote pour trois mois. On dit aux partenaires et à l'université on va essayer pendant trois mois puis on va faire un bilan ensuite, puis vous allez voir si c'est quelque chose qui vous intéresse de continuer avec nous. Puis faire un compte rendu à la population aussi comment fonctionne le projet et combien d'aliments on est capable de sauver avec ce projet-là , explique l'étudiante.

Un réfrigérateur communautaire de Sherbrooke Photo : Radio-Canada / ICI Estrie/Vanessa Cournoyer-Cyr

D'autres frigos pourraient être installés en ville

Si le projet de l'UQAT est bien accueilli, d'autres frigos seront aussi installés un peu partout en ville.

Tout le monde peut l'utiliser. On a décidé de le mettre à l'UQAT parce qu'on a l'impression qu'il y a un grand bassin de personnes qui passent à l'université. Et aussi ce sont des gens qui souvent sont plus près mentalement de ce genre de concept là de manger des aliments proches de la date de péremption , précise Andréane Garant.

C'est un beau projet qui lutte pour l'environnement est on est en ce moment comme un peut en révolution pour tout ce qui est environnement et les gens sont de plus en plus conscientisés, ils sont prêts à avoir ce genre de projet émerger ici en Abitibi et qu'il nous faut des actions climatiques concrètes et ça s'inscrit là-dedans même si c'est un petit pas , ajoute-t-elle en réponse à une question sur l'utilité et les retombées du frigo.

Andréane Garant s'est inspirée d'un projet similaire lancé il y a quelques années à Sherbrooke.

Des frigos communautaires sont également installés à Eastman et à Lévis entre autres.