La baisse de la demande en bois cause une fermeture partielle de la scierie de Béarn

Face à la baisse de la demande observée ces derniers mois, le vice-président opérations Est pour Produits Forestiers GreenFirst, Alain Perron, stipule que l’entreprise prend cette décision afin de s’ajuster temporairement à la demande du marché.

On va avoir une réduction partielle des activités à Béarn, du côté sciage et rabotage. On va passer de deux quarts de travail à un seul quart. C’est principalement lié à la chute drastique de la demande du bois d'œuvre , explique-t-il.

Selon M. Perron, une trentaine d’employés seront affectés par la mesure, sur un total de près de 115 employés à l’usine de Béarn.

L’entreprise prévoit réouvrir tous ses quarts de travail lors de la semaine du 25 octobre.

M. Perron soutient que pour l’instant, de telles mesures ne sont pas nécessaires à l’usine de La Sarre.

À La Sarre, les niveaux d’inventaires sont en lien avec les objectifs que l’on a normalement pour le site. D’autres usines seront toutefois affectées en Ontario, notamment celle de Chapleau , prévient Alain Perron.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’a pas été possible d’obtenir la réaction du syndicat.