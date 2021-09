Gatineau fait son dernier au revoir au Centre Robert-Guertin

Les Olympiques de Gatineau et le public font leurs ultimes adieux, samedi, au Centre Robert-Guertin, communément appelé le « Vieux Bob », au cours d’une journée de cérémonies marquée par un tout dernier match avant de mettre la clé sous la porte.

Les Huskies de Rouyn-Noranda sont les visiteurs qui croisent le fer avec les Olympiques lors de ce match qui était prévu à 16 h.

Les quelque 2000 partisans qui étaient attendus, selon les organisateurs de la journée, ont eu droit à une cérémonie d’avant-match, et une autre clôturera la rencontre.

Pour l’occasion, plusieurs anciens joueurs qui ont marqué l’histoire de l’équipe gatinoise sont présents.

La coupe du Président, remise à l’équipe championne des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), est aussi sur place. Les partisans ont eu l’occasion, avant le match, de se prendre en photo avec le précieux trophée soulevé à sept occasions par les Olympiques.

Ce n'est qu'un match préparatoire que disputent les Olympiques contre les Huskies, mais il s'agit de leur dernier tour de piste au Vieux Bob , leur ancien domicile gorgé de souvenirs, qui a ouvert ses portes à la fin des années 50.

Le Centre Robert-Guertin, en chiffres : 1957 : année de construction

1973 : première saison des Olympiques à Guertin

3 : organisations du tournoi de la Coupe Memorial

4000 : capacité d’accueil de l’amphithéâtre

3196 : nombre de sièges

Les hommes de Louis Robitaille joueront les derniers matchs de leur calendrier préparatoire sur la route à Shawinigan et à Daveluyville, les 24 et 25 septembre, contre les Cataractes de Shawinigan et les Tigres de Victoriaville.

Leur saison 2021-2022 prendra son envol le vendredi 1er octobre au domicile de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Le lendemain, les deux formations se retrouveront à Gatineau pour la première partie des Olympiques au Centre Slush Puppie.

Plus de détails à venir

Avec les informations d’Ismaël Sy et de Charles Lalande