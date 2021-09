Les joueurs de hockey mineur sont de retour sur la glace à Sept-Îles

Comme l'année dernière, les organisateurs remarquent une baisse des inscriptions par rapport à avant la pandémie.

Steve Lebel, président de l'association du hockey mineur de Sept-Îles, on parle d'environ 245 inscriptions. D'habitude on tourne aux alentours de 300, 350 jeunes , affirme-t-il.

Le président de l'association du hockey mineur de Sept-Îles veut par ailleurs organiser un sondage pour comprendre cette baisse de popularité.

Il n'écarte pas l'idée que le passeport vaccinal soit une des raisons qui expliquerait cette baisse. Peut-être pour les 13 ans et plus , précise-t-il.

Selon lui, plusieurs jeunes ont également décidé de se tourner vers d'autres sports, comme le ski, puisque les sports d'équipes ont été mis sur pause pendant un certain moment l'année dernière.

Saison motivante

Stéphane Ross, père d'un joueur en camp d'évaluation, se dit très content que le hockey mineur recommence. Je suis optimiste que ça va aller beaucoup mieux que l'année passée , prévoit-il.

Les deux dernières années, il y avait moins de motivation parce qu'on ne jouait pas de matchs; on ne pouvait pas sortir de la Côte-Nord. Une citation de :Louis Gauvin, joueur bantam AAA pour les Nord-Côtiers

Louis Gauvin, joueur bantam AAA pour les Nord-Côtiers, voit la saison qui s'amorce d'un bon œil.

Cette année, on sait qu'on va avoir un calendrier et qu'on va jouer une couple de matchs , se réjouit-il. Donc, c'est le fun et c'est déjà une source de motivation de plus , ajoute-t-il.

Passeport vaccinal

Pour jouer, les hockeyeurs de 13 ans et plus doivent présenter leur passeport vaccinal pour prouver qu'ils sont adéquatement protégés.

Il faut absolument avoir les deux doses, parce que sinon on ne peut pas rentrer dans l'aréna et on ne peut pas jouer, soutient Louis Gauvin.

Personnellement, ça ne m'inquiète pas parce que j'ai déjà mon code QR, mais ce n'est pas le cas de tout le monde encore. Une citation de :Stéphane Ross, père d'un joueur en camp d'évaluation

Ce n'est toutefois pas requis pour les entraîneurs ou des parents spectateurs, à condition que l'assistance compte moins de 250 personnes.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton