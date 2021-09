Quel avenir politique pour Trudeau advenant un gouvernement minoritaire?

À deux jours du vote, le chef libéral bataille fermement pour mener ses troupes en terrain majoritaire, un pari qui n'est toutefois pas gagné et qui pourrait bien avoir une incidence sur l'avenir politique du premier ministre sortant.

Depuis le début de la campagne, Justin Trudeau a refusé de dire clairement qu'il souhaite décrocher une majorité au terme de cette élection.

Au moment de dissoudre le Parlement, les libéraux comptaient 151 sièges à la Chambre des communes. Selon les agrégateurs de sondages, ils cumulent désormais 32,1 % des intentions de vote au pays, ce qui leur permet d'espérer remporter environ 146 sièges, soit moins qu'au moment de déclencher cette campagne électorale.

Et logiquement, moins que pour obtenir une majorité, qui nécessite 170 sièges au Canada.

Un gouvernement minoritaire libéral – comptant encore moins de sièges que le dernier – serait-il un désaveu de son leadership, a-t-on demandé à Justin Trudeau, samedi, lors d'un arrêt dans la municipalité d'Aurora, en Ontario. On va voir ce que les Canadiens vont choisir avant de tirer des conclusions , a-t-il répondu.

Je comprends que vous soyez tous intéressés par ce qui risque d’arriver après lundi, mais moi, je suis concentré sur ce qui doit se passer d’ici à lundi , a-t-il ajouté.

Disant ne pas vouloir se prononcer sur des situations hypothétiques, il a tout de même souhaité qu' à la suite de cette élection , les Canadiens lui auront envoyé un message clair .

Je n'ai même pas presque fini toutes les grandes choses que j'ai l'intention de continuer à accomplir avec les Canadiens. Une citation de :Justin Trudeau, chef du Parti libéral

On a encore beaucoup à accomplir ensemble, et moi, je suis extrêmement enthousiaste, pas seulement pour les jours à venir, mais les années à venir ensemble , a ajouté le chef.

Des luttes serrées dans le Grand Toronto

Comme vendredi, Justin Trudeau passe la journée dans le sud de l'Ontario, où son rival conservateur Erin O'Toole se trouve également, signe de la chaude lutte qui s'y déroule, mais aussi de l'importance de la région pour tout parti qui aspire à former le prochain gouvernement.

Or, les libéraux ont démarré cette avant-dernière journée de campagne sur une mauvaise note samedi. Ils perdront officiellement leur château fort de Spadina-Fort York, dans le Grand Toronto, après le renvoi du candidat Kevin Vuong.

Après un examen plus approfondi, M. Vuong ne sera plus un candidat libéral et, s'il est élu, il ne sera pas membre du caucus libéral , a fait savoir une porte-parole du parti.