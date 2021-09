COVID-19 : L’Ontario recense 821 nouveaux cas et 10 décès supplémentaires

Santé publique Ontario fait état de 821 nouvelles infections à la COVID-19 samedi, ainsi que 655 nouvelles guérisons et 10 décès supplémentaires.

Parmi les nouveaux cas recensés, 621 concernent des personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu, selon la ministre de la Santé Christine Elliott.

Avec les 10 morts de plus liées à la COVID-19, le bilan de la province grimpe à 9647à décès depuis le début de la pandémie.

Au sein du système de santé ontarien, 351 personnes atteintes de la COVID-19 sont actuellement hospitalisées, soit dix de moins que la veille. On compte également 185 patients COVID admis dans les unités de soins intensifs de la province, soit une baisse de 9 par rapport à vendredi.

Quelque 30 716 tests de dépistage ont été réalisés au cours des dernières 24 h.

En ce qui concerne la vaccination, un peu plus de 39 000 doses de vaccin ont été administrées depuis hier.

À l'heure actuelle, ce sont près de 78,9 % des Ontariens de 12 ans et plus qui ont reçu leurs deux doses du vaccin contre la COVID-19. On compte 85 % de cette population avec au moins une dose.

À partir de mercredi, les Ontariens devront montrer une preuve de vaccination pour accéder à certains commerces. La province a défini mardi les contours de la mise en place de son passeport vaccinal.

Les entreprises qui refuseraient d'appliquer le passeport vaccinal pourraient recevoir des contraventions de 1000 $ et les individus, de 750 $, à moins de disposer d'une exemption médicale.