Le Parti libéral coupe les ponts avec un candidat torontois

Après un examen plus approfondi, M. Vuong ne sera plus un candidat libéral, et s'il est élu, il ne sera pas membre du caucus libéral , a fait savoir le parti de Justin Trudeau.

Une décision qui survient quelques jours après que le Toronto Star a révélé que le candidat libéral dans Spadina-Fort York avait déjà été accusé d'agression sexuelle, une accusation qui a ensuite été abandonnée.

Le parti avait déjà demandé à M. Vuong de suspendre sa campagne vendredi.

Kevin Vuong briguait le poste de l'ancien député libéral Adam Vaughan. Photo : CBC

Dans une déclaration, le candidat avait fait savoir que ces allégations [étaient] fausses et qu'il les avait vigoureusement combattues lorsqu'elles avaient été présentées pour la première fois.

Les révélations du Toronto Star ont par ailleurs suscité un examen par les Forces armées canadiennes. Sur la base des informations disponibles à l'heure actuelle, M. Vuong, réserviste militaire, n'a pas informé l'armée des accusations portées contre lui en 2019, a déclaré à CBC News le porte-parole du ministère de la Défense, Daniel Le Bouthillier.

Les militaires sont tenus de partager les accusations criminelles avec leur chaîne de commandement.

Perte d’un siège

Cette exclusion du parti signifie que les libéraux n’auront pas de candidat dans cette circonscription lors de cette élection. Le processus de nomination étant désormais clos, les partis ne sont pas autorisés à remplacer les candidats qui se retirent ou sont exclus de la course.

Cette circonscription a été représentée par le candidat libéral Adam Vaughan depuis sa création lors du redécoupage de la carte électorale en 2015. Il s'agit d'une des cinq circonscriptions du Grand Toronto où un député sortant ne se représente pas.

En l’absence de candidat, le Parti libéral est donc assuré de perdre un siège dans la carte de la Ville de Toronto qui était entièrement rouge à la dissolution.

Il s'agit d'un deuxième candidat libéral entaché par d'anciennes allégations d'inconduite sexuelle.

À Kitchener-Centre, Raj Saini avait annoncé début septembre qu’il retirait sa candidature, après qu'une enquête de CBC a fait état d’allégations de harcèlement, de propos et de comportements inappropriés envers des membres du personnel, poussant, là encore, le Parti libéral à retirer l'investiture à son candidat.