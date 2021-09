Yamana Gold ouvrira un bureau des relations communautaires à Évain

L'entreprise souhaite en faire un lieu d’échanges et d’information pour les citoyens qui habitent près du site du projet minier souterrain Wasamac entre Évain et Arntfield.

Le projet suscite d'ailleurs les inquiétudes des citoyens en lien avec le bruit, la poussière, la perte de l'eau potable et l'augmentation de la circulation routière.

L'ouverture officielle du bureau se fera à l'automne assure le directeur communautés et affaires externes, Marc-André Lavergne.

Ça répond à des attentes, des préoccupations des citoyens, des résidents d'avoir un endroit pour nous rencontrer, nous poser des questions et pour nous on trouvait ça important d'être près de la communauté et encourager des échanges et avoir l'occasion de répondre aux préoccupations et aux questions de la communauté près de leur lieu de résidence , explique le responsable.

Le processus d'études d'impacts est toujours en cours. La construction de la mine pourrait commencer en 2024.