Jusqu’à 20 000 abonnés sans électricité dans le sud-est de la C.-B.

À 20 h 15 vendredi, plus de 20 000 abonnés de BC Hydro dans le sud-est de la Colombie-Britannique étaient sans électricité et le nombre de pannes ne cessait d'augmenter. Pendant toute la journée, le vent à soufflé et la pluie s'est abattu sur le secteur.

Un avertissement de pluie est en vigueur pour la région métropolitaine de Vancouver, la vallée du Fraser, la baie Howe, Whistler, la Sunshine Coast, l'île de Vancouver Est entre Qualicum Beach et Fanny Bay, et de Courtenay à Campbell River.

Environnement Canada prévoit jusqu'à 80 mm de pluie ce soir et cette nuit sur ces secteurs; la quantité la plus importante devrait tomber sur la baie Howe et sur les montagnes de la côte nord. Des vents du sud-est soufflant en rafales à 80 km/h sont également annoncés pour le début de la soirée.

Vers 18 h, à l'intersection des rues Nelson et Gilford, au centre-ville de Vancouver, un arbre a été déraciné et s'est abattu sur un trottoir et la chaussée voisine forçant des piétons circulant tout près à s'enfuir en courant. Personne n'a été blessé.

Des passants ont dû s'enfuir pour éviter d'être blessés quand cet arbre s'est abattu sur la chaussée vendredi en début de soirée. Photo : Radio-Canada / Mireille Langlois

En cette première importante tempête de la saison, la Ville de Vancouver demande à ses citoyens d'être vigilants au volant de leur voiture pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes.

La Ville ajoute que des équipes sont de garde pour intervenir si les bouches d'égout deviennent obstruées causant des inondations localisées. Les Vancouverois peuvent signaler les problèmes dans leur secteur un utilisant l'application VanConnect ou encore en signalant le 311.