Système de santé : une lourde tâche pour la nouvelle ministre en Nouvelle-Écosse

Ils iront à la rencontre des travailleurs de la santé pour que ceux-ci partagent leurs inquiétudes et leurs suggestions.

Mme Thompson, infirmière autorisée pendant 29 ans et ancienne gestionnaire d’un foyer de soins de longue durée à Antigonish, dit qu’elle veut entendre la vérité, sans détour, des travailleurs de la santé de première ligne.

M. Houston et Mme Thompson dirigeront des équipes de trois personnes durant cette tournée, afin de rencontrer le plus de travailleurs possible.

C’est important qu’ils racontent leur histoire et proposent aussi leurs solutions , dit la ministre. Ils voient ce qui est inefficace, au jour le jour. Ils voient ce qui les empêche d’avancer, mais ils connaissent aussi leurs forces.

Du pain sur la planche

Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Le gouvernement néo-écossais a rendu publiques jeudi les lettres de mandat rédigées par le premier ministre Houston à l’attention de chacun de ses ministres  (Nouvelle fenêtre) . Ces lettres font le détail des tâches que chaque ministre a le mandat d’accomplir.

La ministre de la Santé, qui hérite sans surprise d’une très longue liste d’objectifs  (Nouvelle fenêtre) , a déclaré que sa priorité était claire. Michelle Thompson entend s’attaquer en premier lieu aux pressions immédiates qui s’exercent sur le système public de santé, et améliorer l’accès aux soins.

En juillet dernier, 69 000 Néo-Écossais sans médecin de famille — un nouveau record — étaient inscrits sur une liste d’attente provinciale.

L'accès immédiat à une offre virtuelle de soins pour les citoyens se trouvant sur cette liste fait partie des priorités du gouvernement.

Depuis son élection, le gouvernement progressiste-conservateur a annoncé la création du nouveau bureau pour le recrutement des professionnels de la santé.

Le ministère devra aussi solutionner les problèmes de rétention des professionnels de la santé, rendre plus compétitive la rémunération des médecins de famille, réduire l'attente pour des interventions chirurgicales, étendre à certains spécialistes l'usage de la télémédecine, et diminuer la bureaucratie dans le système.

Les ministres Barbara Adams (à gauche) et Brian Comer (à droite) lors de leur assermentation le 31 août 2021. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

La présidente du syndicat des infirmières et infirmiers de la Nouvelle-Écosse, Janet Hazelton, se réjouit que le nouveau gouvernement progressiste-conservateur ait créé le bureau du recrutement des professionnels de la santé, le bureau pour la santé mentale et les dépendances, et créé le ministère des Aînés et des Soins de longue durée.

Barbara Adams est la ministre des Aînés et des Soins de longue durée. Brian Comer est le ministre responsable du bureau pour la santé mentale et les dépendances, et le ministre responsable de la jeunesse. C'est la ministre de la Santé, Michelle Thompson, qui est responsable du bureau du recrutement.

Janet Hazelton prévient que le syndicat des travailleurs fera le suivi des engagements du nouveau gouvernement à l’égard du système de santé.