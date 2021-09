Un premier match à vaccination obligatoire pour les Roughiders

Cette mesure entre en vigueur vendredi pour la rencontre entre les Roughriders de la Saskatchewan et les Argonauts de Toronto au stade Mosaic, qui débute à 19 h 45.

Si un spectateur n’est pas vacciné, s'il a reçu une seule dose ou s'il ne peut recevoir le vaccin, il devra présenter un résultat négatif au test de la COVID-19 effectué moins de 48 heures avant le match pour pouvoir y assister. L'organisation a ainsi pour objectif d’assurer la santé et la sécurité de tous.

Si décision ne fait pas le bonheur de tous, la directrice du marketing et de l'engagement des partisans des Roughrides, Miriam Johnson, indique que l’équipe a fait ce choix pour garder tout le monde en bonne santé. L’objectif est de poursuivre la saison le plus longtemps possible.

En tant qu’organisation, nous voulons créer un environnement sécuritaire pour les partisans dans le stade Mosaic. Une citation de :Miriam Johnson, directrice marketing et de l’engagement des partisans des Roughriders

L'équipe avait annoncé, le 30 août, son intention de demander une preuve vaccinale aux spectateurs dès la partie du 17 septembre. L’augmentation du nombre de cas de COVID-19 et la propagation du variant Delta sont des préoccupations importantes pour l’organisation, indiquent les Roughriders.

D'après les informations de Jason Warick, CBC