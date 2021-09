La Saskatchewan passe à un second plan d’urgence face à la pression sur les hôpitaux

En raison de la pression de plus en plus forte sur les hôpitaux de la province, le Centre des opérations d'urgence de l’Autorité de la Santé de la Saskatchewan (SHA) demande aux dirigeants et aux équipes de soins « d’activer une seconde phase de plans d’urgence qui comprendra un ralentissement provincial temporaire des procédures électives [non urgentes] ».