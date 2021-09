La plupart des votes par la poste seront dépouillés mardi

En raison du nombre plus élevé de bulletins de vote par la poste cette année, il se pourrait que les résultats finaux des élections fédérales ne soient connus qu'après le 20 septembre.

Élections Canada a envoyé quelque 1,2 million de trousses de vote par la poste (aussi appelé vote par bulletin spécial). Environ la moitié de ces bulletins spéciaux ont déjà été retournés aux différents bureaux d’Élections Canada, selon l’organisation.

En 2019, seulement 55 000 Canadiens avaient voté par la poste.

La grande majorité des enveloppes contenant les bulletins de vote spéciaux remplis sont retournées aux bureaux locaux d’Élections Canada dans les circonscriptions. L'organisation confirme que leur dépouillement ne commencera que le mardi 21 septembre.

Une petite fraction des votes postaux – notamment ceux des électeurs qui votent de l'étranger – sont quant à eux envoyés aux bureaux d'Élections Canada, à Ottawa. Le bilan de ces votes commencera à être comptabilisé dans la soirée du 20 septembre.

Les bulletins de vote habituels remplis en personne le jour du scrutin et les bulletins de vote par anticipation – soit la vaste majorité des votes au pays – seront comptés, eux aussi, le soir du 20 septembre. Ces résultats seront communiqués en direct pendant la soirée électorale.

L'enveloppe peut être apportée au bureau de vote

En entrevue à Radio-Canada, Serge Fleyfel, porte-parole d’Élections Canada, rappelle que les électeurs qui ont opté pour le vote par la poste, rempli leur bulletin spécial et scellé l’enveloppe peuvent toujours l’apporter le jour du scrutin dans un bureau de vote de leur circonscription ou au bureau du directeur de scrutin.

Cette option s’adresse notamment à ceux et celles qui craignent que leur enveloppe postale ne soit pas acheminée à temps à Élections Canada, à cause de délais trop serrés, rappelle M. Fleyfel. En effet, Élections Canada doit avoir reçu l’enveloppe contenant le bulletin de vote rempli au plus tard le jour du scrutin, le 20 septembre.

Les électeurs peuvent aussi, s'ils ne peuvent se déplacer eux-mêmes, faire acheminer leur bulletin spécial rempli par une personne de confiance au bureau de vote le jour du scrutin.

De plus, toute personne qui a demandé une trousse de vote postal, mais qui ne l’a jamais reçue ou qui l’a égarée, ou encore a reçu une trousse abîmée ou détruite, peut se présenter le jour du scrutin dans un bureau de vote pour prêter serment et signer un formulaire qui atteste qu'il ou elle n’a pas déjà voté aux élections.

Serge Fleyfel souligne que dans les régions où le port du masque est obligatoire, le masque sera aussi exigé pour voter le jour du scrutin. Il rappelle aussi que toute personne atteinte de la COVID-19 le jour du scrutin doit s’isoler à la maison et ne doit pas aller voter.

M. Fleyfel rappelle que l'achalandage aux bureaux de vote le jour du scrutin est habituellement plus élevé à l'ouverture le matin, juste après l'heure du midi et le soir après les heures de travail. Il conseille donc aux électeurs de bien planifier le moment où ils iront voter.

Par ailleurs, Élections Canada est toujours à la recherche de personnes pour travailler le jour des élections. Les personnes intéressées peuvent trouver tous les renseignements à Elections.ca  (Nouvelle fenêtre) .

Avec les informations de Fannie Bussières McNicoll