BDF Industriel de Saint-Ambroise prévoit doubler sa capacité de production

De nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie seront installés au cours des prochaines semaines dans l’usine de Saint-Ambroise. Les activités de l’entreprise seront ainsi automatisées.

Nos équipements étaient plus manuels, maintenant on va avoir des équipements automatiques, indique le président de BDF Industriel, Dany Tremblay. Honnêtement, j'étais tanné de voir des employés qui s'écrasaient les doigts, qui s’égratignaient ou qui se cognaient. Maintenant, on n’aura plus ce problème-là.

Le président de BDF Industriel, Dany Tremblay, est entouré de la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, de la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, du député de la circonscription de Dubuc, François Tremblay, et de la directrice régionale pour Investissement Québec, Julie Simard. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

En doublant sa capacité de production, l’entreprise prévoit aussi créer 10 nouveaux emplois.

L’entreprise conçoit des produits de deuxième transformation du bois en revalorisant les rejets de production des scieries. Ses produits sont vendus au Canada et aux États-Unis.

Le projet a une valeur totale de plus de 5 millions de dollars. Un prêt de 1,8 million de dollars est accordé par l'entremise du programme ESSOR. Investissement Québec prête le même montant à l’entreprise pour la réalisation de son projet.

Avec les informations de Laurie Gobeil