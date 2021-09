Premier jour de la campagne municipale au Québec

Plus de 1 100 municipalités à travers le Québec entrent donc officiellement en élection, dont 49 en Maurice et 81 au Centre-du-Québec.

Les aspirants à la mairie ont jusqu’au 1er octobre pour déposer leur candidature en vue du vote du 7 novembre prochain.

Une course à deux à Shawinigan

Dans la région, le maire de Shawinigan, Michel Angers, a affirmé être fébrile après avoir officiellement fait le dépôt de sa candidature vendredi.

Je vais faire une campagne électorale comme je l’ai toujours fait, a-t-il indiqué. C’est-à-dire une campagne électorale positive, en tout respect des différents adversaires qui peuvent se présenter .

Une course à deux s'annonce pour la mairie de Shawinigan Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Celui qui est à la tête de la Ville depuis douze ans, affrontera l’ancien député du Parti Québécois dans Saint-Maurice-Champlain Luc Trudel qui compte déposer son dossier de candidature lundi matin.

Michel Angers se dit prêt à faire campagne, un exercice qu’il affectionne et auquel il est particulièrement habitué.

Je pense que les gens ont été convaincus, au cours des douze dernières années, de ma volonté de faire en sorte que la Ville de Shawinigan puisse passer à une étape supérieure et c’est exactement ce à quoi je vais m’engager pour les quatre prochaines années. Une citation de :Michel Angers, maire de Shawinigan

Ailleurs dans la région

À Trois-Rivières, le maire sortant, Jean Lamarche, tentera lui aussi d’obtenir un nouveau mandat, alors que la conseillère municipale et ancienne candidate libérale aux élections fédérales, Valérie Renaud-Martin, espère devenir la première mairesse de la Ville.

Le citoyen Pierre Côté a lui aussi l’intention de briguer la mairie de Trois-Rivières.

Du côté de Nicolet, Geneviève Dubois pourrait être réélue sans opposition, alors qu’aucun autre candidat ne s’est manifesté.

Geneviève Dubois, mairesse de la Ville de Nicolet. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

La course à la mairie de Bécancour, elle, pourrait se jouer entre Karl Grondin, attaché politique du député caquiste de Nicolet-Bécancour et Lucie Allard, ancienne candidate du Parti québécois dans la même circonscription.

Le maire Jean-Guy Dubois avait déjà annoncé qu’il ne solliciterait pas un autre mandat, tout comme c’est le cas à Saint-Élie-de-Caxton où le maire sortant, Robert Gauthier, laisse la voix libre à la conseillère municipale Gina Lemire.

À La Tuque, une course à quatre se dessine entre le maire sortant, Pierre-David Tremblay, Normand Beaudoin qui a occupé ce même poste entre 2009 et 2017, le conseiller municipal Luc Martel et l’ancien maire de Saint-Pierre-les-Becquets Yves Tousignant.

À Louiseville et Saint-Rock-de-Mékinac, les maires actuels, Yvon Deshaies et Guy Dessureault respectivement, sont les seuls à avoir manifesté leur intérêt dans ces élections municipales.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel