COVID-19 : record du nombre de cas actifs battu de nouveau à l’Î.-P.-É.

Les autorités ont signalé huit nouveaux cas vendredi, dont deux sont liés à l’éclosion de l’École West Royalty de Charlottetown. On procédait vendredi aux derniers tests de dépistage des personnes fréquentant l’établissement qui n’ont pas de symptômes avant le retour en classe prévu lundi. La santé publique doit faire une mise à jour samedi sur les résultats de ces tests.

Les six autres cas concernent des personnes qui ont voyagé à l’extérieur des provinces de l’Atlantique.

Il faut aussi préciser que quatre des huit nouveaux cas se rapportent à des enfants de moins de 10 ans.

La santé publique fait aussi état vendredi de nouveaux lieux d’exposition  (Nouvelle fenêtre) et de deux vols qui auraient pu être des lieux de transmission, plus exactement le vol 638 d’Air Canada reliant Montréal et Charlottetown le 15 septembre et le vol 630 de West Jet reliant Calgary et Charlottetown le 16 septembre.

École La-Belle-Cloche

Les autorités ont fait état jeudi d’un cas de COVID-19 à l’École La-Belle-Cloche de Rollo Bay. Le cas à l’école francophone est associé à l’éclosion qui a été déclarée il y a quelques jours à l’école primaire anglophone West Royalty, à Charlottetown, selon le gouvernement provincial.

La santé publique dit qu’elle communiquera avec toutes les personnes qui sont considérées comme des contacts étroits. Celles-ci devront subir un test de dépistage lundi, soit au centre de Charlottetown sur la rue Park, soit à celui de Montague sur la rue Rosedale.

Les autres personnes fréquentant l’établissement doivent se faire tester si elles présentent des symptômes de la COVID-19.