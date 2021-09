Élections fédérales au Manitoba : ce que vous devez savoir pour voter

Les bureaux de scrutin sont ouverts de 8 h 30 à 20 h 30. Pour trouver le bureau de scrutin et votre circonscription, il suffit de consulter votre carte d’information de l’électeur  (Nouvelle fenêtre) ou d’utiliser le service en ligne d’information à l’électeur  (Nouvelle fenêtre) d'Élections Canada.

Il se peut que votre bureau de vote ne se trouve pas au même endroit que lors d'élections précédentes. Le Manitoba n'a pas mis les écoles à la disposition d'Élections Canada cette année, afin d'éviter la propagation de la COVID-19. Il y a aussi moins de bureaux de scrutin que par les années passées.

Pour voter, il faut être un citoyen canadien âgé de 18 ans et plus au 20 septembre 2021. Il faut apporter sa carte d'information de l'électeur et, pour faciliter le vote, avoir sur soi un pièce d'identité acceptée, indique Élections Canada.

Le permis de conduire ou toute autre carte d'un gouvernement du Canada (fédéral, provincial, territorial ou local) qui comporte le nom et l'adresse de l'électeur figurent parmi les documents acceptés.

Habituellement, les électeurs sont déjà inscrits sur les listes électorales. Ceux qui ne le sont pas peuvent s'inscrire le jour même. Il suffit de présenter une pièce d'identité avec photo et de pouvoir prouver son adresse. La même procédure permet de mettre à jour les informations personnelles, si nécessaire.

En raison de la pandémie, les autorités sanitaires du Manitoba rappellent aux électeurs de se conformer aux ordonnances de la santé publique .

Le port du masque est exigé ainsi que le respect de la distanciation physique et de la désinfection des mains.

Chaque électeur aura un crayon à usage unique, qui lui sera fourni par Élections Canada. Il est permis d’apporter son propre crayon ou stylo.

Le Manitoba avant le déclenchement de l’élection

Le Manitoba est représenté par 14 députés à la Chambre des communes à Ottawa, sur les 338 personnes qui y siègent.

Avant d’être appelés aux urnes pour élire les députés de la 44e législature du Canada, les Manitobains étaient représentés par 7 conservateurs, 4 libéraux et 3 néo-démocrates.

Radio-Canada offrira une soirée électorale sur toutes ses plateformes : à la radio dès 17 h 30, à la télévision dès 18 h 30 et sur le web.