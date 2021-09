Jagmeet Singh a le soutien de Bernie Sanders, Justin Trudeau celui d’Hillary Clinton

Bernie Sanders, sénateur indépendant bien connu au-delà des frontières du Vermont, a publié un tweet vendredi après-midi faisant l'éloge du chef néo-démocrate.

Il y a un parti qui a défendu les travailleurs pendant la pandémie. Un leader qui a le courage de faire payer aux riches leur juste part afin que chacun reçoive les médicaments dont il a besoin , a-t-il souligné.

C’est pourquoi je soutiens le NPD et Jagmeet Singh , a ajouté l'ex-candidat à l'investiture démocrate, lui-même connu pour son combat de longue date pour un système de santé universel aux États-Unis.

Il faut dire que les deux hommes mettent de l'avant des politiques progressistes qui se recoupent en plusieurs points, notamment celle de taxer la frange de la population considérée comme ultrariche, une proposition que répète Jagmeet Singh depuis le début de sa campagne.

Le sénateur démocrate Bernie Sanders. Photo : Getty Images / Win McNamee

Hillary Clinton affiche aussi sa préférence

Le gazouillis de M. Sanders est venu peu de temps après celui d'Hillary Clinton appuyant son ami Justin Trudeau.

L'ex-secrétaire d'État et candidate démocrate à la présidentielle de 2016 a soutenu qu'elle avait vu le chef libéral faire preuve de leadership dans la lutte pour des services de garde accessibles, la protection des droits sexuels et reproductifs et des actions ambitieuses en matière de climat .

Je lui souhaite, ainsi qu’à nos voisins progressistes canadiens, le meilleur pour les élections de lundi , a ajouté Mme Clinton, qui a mis un terme à sa carrière politique après s'être inclinée devant Donald Trump en 2016.

La veille, l'ex-président Obama avait offert son soutien à M. Trudeau dans un langage similaire, vantant ses qualités de leader et sa voix forte pour les valeurs démocratiques . M. Obama avait aussi appuyé Justin Trudeau lors des élections de 2019.