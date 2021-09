L’ancien maire André Brunet briguera la mairie d'Amos

Il y aura une course à la mairie pour la ville d’Amos. L’ancien maire André Brunet souhaite reprendre le siège qu’il a occupé pendant huit ans, de 1990 à 1998.https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1822957/martin-roy-conseiller-municipal-amos-mairie

Il croisera donc le fer avec le maire sortant Sébastien D’Astous le 7 novembre prochain.

André Brunet affirme qu’il souhaite remettre les priorités à la bonne place. Il s'interroge notamment sur les travaux qui ont été faits au centre-ville d’Amos et l’ampleur des espaces réservés aux piétons.

Je ne veux pas nécessairement défaire les choses, mais je ne veux pas qu’on continue ce type d’aménagement qui est très beau, mais qui n’est pas très utile. Vous comprendrez que quand je regarde ça, je me dis que ce serait très bien sur Sainte-Catherine à Montréal , a-t-il dit à l’émission Ça vaut le retour.

L’inspecteur en bâtiment se dit également en désaccord avec le projet de gare intermodale.

Il y a de la part du maire actuellement une insistance pour faire cette gare intermodale qui coûte passablement d’argent. Pour moi, il n’est pas question de faire ça. À l’époque, quand j’étais président du Conseil régional de développement, on avait fait un sondage à travers l’Abitibi et on s’était fait dire par tout le monde de ne pas faire ça , avance-t-il.

André Brunet souhaite mettre l’accent sur le développement résidentiel et l’entretien routier dans la ville d’Amos.

Aux dernières élections municipales, la candidature d’André Brunet avait été refusée puisqu’il n’était pas inscrit sur la liste électorale d’Amos, mais sur celle de Trécesson.