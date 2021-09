Jusqu’à 100 km de route pour voir un médecin

Radio-Canada a fait le test. Pendant une semaine, nous avons utilisé RSVQ à plusieurs reprises dans l’espoir d’obtenir une consultation médicale pour une urgence mineure, au centre-ville de Québec.

Dans un rayon de 10, 20, 30, 40 ou 50 kilomètres du centre-ville, la plateforme n’offrait absolument aucun rendez-vous.

Même en modifiant la raison de notre consultation afin de la rendre moins urgente, Radio-Canada a constaté une absence totale de disponibilités. Une situation semblable a aussi été rapportée au centre-ville de Montréal.

On constate que l’offre est insuffisante pour la demande , confirme le Dr Sylvain Dion, deuxième vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Signe que la situation est vraiment préoccupante, la FMOQ a organisé une réunion jeudi dernier pour discuter des difficultés d'accès aux services médicaux de première ligne et tenter de trouver des solutions.

Dans sa propre pratique de médecin de famille à Lac-Etchemin, dans Chaudière-Appalaches, le Dr Dion voit bien que les patients orphelins sont pris au dépourvu.

J'ai accueilli un patient qui avait pris rendez-vous sur RSVQ et qui a fait 100 kilomètres pour avoir une consultation. Il n'avait pas été capable d'avoir de place dans sa région.

En date du 31 juillet dernier, il y avait plus de 830 000 personnes sans médecin de famille au Québec, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Confrontés à la faible disponibilité de rendez-vous sur RSVQ, ces patients appellent directement dans les cliniques, mais souvent, malheureusement, ça se solde par des réponses négatives , admet le Dr Dion.

Si d’autres plateformes que RSVQ sont accessibles en ligne, comme Bonjour Santé, il s’agit généralement de solutions qui entraînent des frais pour les patients, note le Dr Dion.

Au MSSS, on assure que le manque de rendez-vous sur RSVQ n’est pas lié à un problème technique. On affirme aussi que le problème n’est pas généralisé à l’ensemble du Québec, mais sans préciser quelles régions sont épargnées.

Par courriel, le porte-parole du MSSS, Robert Maranda, rappelle qu’une des limites de la plateforme RSVQ est que toutes les cliniques médicales de la province n’y ont pas adhéré. Actuellement, elles sont 424 à y participer.

Néanmoins, le MSSS reconnaît que la demande est plus élevée en ce moment . Une situation qui s’expliquerait, dit-on, par la quatrième vague de COVID-19, conjuguée à la rentrée scolaire. Diverses solutions sont en déploiement.

Des cliniques désignées pédiatriques ont été mises en place afin de créer une surcapacité d’offre pour les 16 ans et moins qui ne sont pas inscrits à un médecin de famille ou ne sont pas en mesure d’obtenir une consultation en temps requis avec leur médecin , explique M. Maranda.

Il rappelle aussi que des orientations ministérielles ont été données depuis le début du mois de septembre pour assurer un retour à la normale dans les cliniques médicales.

Bien que le Québec ait un ratio enviable de médecins de famille par rapport à sa population, comparativement aux autres provinces canadiennes, la FMOQ continue de marteler qu’il n’y en a pas suffisamment.

Le Dr Dion rappelle qu’une partie importante des activités des omnipraticiens québécois se déroule en milieu hospitalier plutôt qu’en clinique. Il ajoute que la médecine familiale souffre d’un déficit d’attractivité dans les universités québécoises.

On est resté avec au-delà de 200, 250 places d'étudiants en médecine de famille qui n'ont pas été comblées donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, on soit en déficit.

Une citation de :Dr Sylvain Dion, deuxième vice-président de la FMOQ